Non si placa lo scontro a distanza tra gli ex protagonisti di Temptation Island Lino e Martina e spuntano nuove accuse

Continua il botta e risposta a distanza tra Lino e Martina, protagonisti dell’ultima edizione (da poco conclusa) di Temptation Island. L’ex fidanzato di Alessia è tornato a parlare dell’ex fidanzata di Raul a seguito di alcune critiche ricevute da lei. Ancora una volta il napoletano ha attaccato la romana. Ecco cosa è successo.

Nuova critica di Lino nei confronti di Martina dopo Temptation Island

Non si placano gli attacchi social a distanza tra i protagonisiti dell’edizione di Temptation Island che si è conclusa da poco. Di recente fanno molto parlare di loro Lino e Martina, rispettivamente ex di Alessia e di Raul. Tutto è partito da una diretta social fatta da lui in cui l’ha invitata a non giudicare il suo percorso e a guardare quello che ha fatto lei nel villaggio.

Da qui ci sono stati dei commenti di Martina e Alessia in cui hanno risposto. In pratica non si capiva da dove nascesse questo attacco di Lino, visto che una volta fuori da Temptation Island la ristoratrice romana non aveva detto niente su di lui. Ecco che quindi spunta un nuovo video del napoletano in cui spiega la questione da dove avrebbe origine il suo sfogo. Le sue parole:

“Martina, ti ricordo che chi ha iniziato a parlare di altre persone sei stata tu. E mi ricordo che tu mi giudicavi nel pinnettu. Mi ricordo che tu parlavi male di me, io non mi sono mai permesso di parlare male di te. Anche perché non lo potevo fare. Ero coerente e sapevo che in quel momento non potevo giudicarti se stavo sbagliando prima io, a differenza tua. Questa è la differenza tra me e te. Io non ti ho mai giudicata, tu invece sì. Poi ti ricordo che tu stavi parlando della mia incoerenza, mentre tu non sei da meno. Piangevi e poi scappavi da Carlo…lacrime di coccodrillo. Sei stata tu in primis ad offendermi dicendo che non ero uomo, che ero viscido. Insieme ad Alessia dicevi queste cose. Io e te neanche ci conoscevamo, ma chi te la dà questa confidenza?”

Lino ha continuato andando a incolpare Alessia: “Ma io non incolpo te, bensì Alessia. Se qualcuno parlava male di lei, io lo rimettevo subito al posto suo, perché la confidenza non gliel’ho mai data. Mentre ha sbagliato prima Alessia, doveva dire ‘commentate, ma non vi permettete di offenderlo, perché lo posso fare solo io e basta’. Lei mi ha sempre denigrato e ha continuato a farmi denigrare anche dalle sue amiche, come faceva fuori. Quindi adesso sto capendo che Alessia sta continuando a farti avere confidenza anche nelle dirette. E sto capendo anche la persona con cui stavo, quanto stiva aveva di me, come mi amava fuori”

L’ex protagonista di Temptation Island è andato avanti nel suo dicorso con questo video della durata di quasi cinque minuti durante il quale si è tolto molti sassolini. Poi ha concluso con una nuova critica a Martina invitandola a smetterla e minacciando di pubblicare cose compromettenti a quanto pare. Ha detto:

“Stai attaccando tutti e tutte, finiscila che fai più bella figura perché se no veramente pubblico cose che non devo pubblicare. Quindi fai la brava, Martina. Io ho sbagliato, per te sono stato incoerente, per me no perché era quello che provavo. sSentivo una forte sensazione per Maika, ma giustamente ho avuto un rapporto di quattro anni con Alessia ed ero affezionato a lei, però alla fine sono stato coerente perché quando sono uscito quello che pensavo di volere oggi me lo sto vivendo. Però, Martina, non andare oltre perché stai piena di figure di m*rda peggio di come sto io”.

@lino_giuliano Con questo chiudo e non voglio parlare piu di te ma voglio parlare con gente che puo darmi lezioni di vita e farmi crescere in modo positivo e non negativo. UN BACIO MARTÌ 😘😘😉😉 ♬ suono originale – Lino Giuliano

Finirà davvero qui? Molti si aspettano uno scontro faccia a faccia addirittura nelle prime puntate della prossima edizione di Uomini e donne.