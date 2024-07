Dopo due anni in cui aveva mostrato orgogliosa la sua casa, Aurora Ramazzotti ha rivelato di aver deciso di cambiarla. Il motivo? La nascita del figlio che ha portato lei e il compagno ad avere bisogno di una casa più grande. E così in un video ha mostrato la sua nuova abitazione ancora da sistemare.

Il cambio casa di Aurora Ramazzotti rivelato con un video

Era ottobre del 2022 e Aurora Ramazzotti mostrava orgogliosa ai suoi follower la sua nuova casa insieme al compagno Goffredo Cerza. Come lei stessa oggi racconta, a quel tempo non pensava che nel giro di due anni avrebbe cambiato casa di nuovo. Non era nei suoi piani ovviamente, ma la vita ha voluto così.

Il motivo è abbastanza scontato: la nascita del figlio Cesare. Quando è rimasta incinta e ha dato alla luce il suo primogenito, Aurora e Goffredo hanno capito che non avrebbero potuto vivere a lungo nel loro appartamento. E così hanno iniziato un po’ a guardarsi intorno per trovare un luogo più adatto e grande per tutti e tre (e magari per un futuro secondo figlio).

LEGGI ANCHE: Shaila Gatta, ex di Amici e Striscia La Notizia, verso il Grande Fratello

Questa esigenza è diventata presto una fretta, poiché alcune situazioni sorte nella casa in cui vivevano hanno fatto capire alla coppia che avrebbero dovuto trovare alla svelta una nuova casa. E questo nuovo alloggio finalmente è arrivato. Il problema? Avranno solo due mesi per riuscire a sistemarlo e trasferirsi.

Come si vede nel video che Aurora Ramazzotti ha pubblicato sul suo profilo Instagram, la figlia di Michelle Hunziker ha mostrato i problemi che sono sorti nella vecchia casa. E poi ha fatto vedere un po’ a grandi linee com’è quella nuova. A primo impatto sembra davvero molto bella e siamo sicuri che riuscirà ad arredarla e sistemarla al meglio.