Durante il secondo falò di confronto a Temptation Island tra Lino e Alessia lui ci ha ripensato e chiesto scusa. Ma la fidanzata l’ha lasciato una seconda volta e ha chiuso il rapporto!

Temptation Island, il falò tra Lino e Alessia

Questa sera è in onda su Canale 5 la penultima attesissima puntata di Temptation Island, dove scopriremo come procede il viaggio nei sentimenti delle coppie rimaste ancora ‘in gioco’. C’era grande attesa di scoprire come si sarebbe svolto e concluso il falò di confronto tra Lino e Alessia, dopo quanto accaduto la scorsa settimana. I due erano usciti separati dal programma, lei arrabbiata per i suoi atteggiamenti e lui aveva scelto di vedere la single Maika.

Ma cosa è successo dopo? A 24 ore dal confronto Lino ha chiesto di poter parlare con lei. Ha ammesso di sentire la sua mancanza e voleva chiederle scusa, specie dopo 4 anni di relazione: “Sono stato arrogante e istintivo, vorrei rimediare”. Ma Alessia avrà accettato di rivedere il suo ex a Temptation Island? Lei si è presentata al falò.

"Se sono venuta è perché mi reputo matura", ha precisato Alessia fin da subito.

“Volevo scusarmi per i modi arroganti e per le mancanze di entrambi. Ti ho pensato e mi è mancato vederti con me quando mi sono svegliata. Lì dentro ci sono state delle mancanze. Non vado per l’aspetto ma per i modi”.

“Ho visto quando ti sono mancata. Peccato che siamo due persone diverse io e lei”, ha detto Alessia a Temptation Island.

Successivamente Alessia ha visto i video prima del falò di confronto, dove Lino ha visto la single Maika e ci sono stati dei gesti d’affetto tra loro e il momento in cui i due parlano. In seguito a Temptation Island Alessia ha visto anche il momento in cui Lino ha incontrato Maika dopo la rottura con la fidanzata. Lui aveva detto di essere sicuro di voler uscire con la tentatrice.

In seguito Alessia si è sfogata in lacrime e si è detta seccata da Lino, allontanandosi da lui. La ragazza ha messo dei paletti e ha puntualizzato: “Io non ti ho mai mancato di rispetto. Io sono ancora innamorata di te, ma no. Ricominciamo da zero? No. Non ti dovevi azzardare con i modi avuti con lei. Sei falso. Tu mi metti le corna, io devo darti attenzioni? Devi fare tu qualcosa per far sì che io mi fidi di te”.

Lino ha detto di non volere attenzioni da Maika e di aver capito di aver perso la sua fidanzata. Ma com’è finita? Lei ha deciso di chiudere e dunque c’è stato un nulla di fatto.