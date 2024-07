Lo speaker di Radio 105 festeggia i 25 anni d’amore con la sua Linda in una località da sogno, sulle bianche spiagge dei Caraibi

Mitch, il carismatico co-conduttore del popolare programma radiofonico Tutto Esaurito su Radio 105, ha scelto di celebrare un traguardo speciale: i 25 anni di anniversario con la sua adorata compagna Linda Luchetta.

Dalla loro unione sono nati due splendidi bambini, Martin ed Evan, che hanno reso ancora più significativo questo momento di festa.

Mitch, la compagna e i loro bambini

Per rendere questa ricorrenza davvero indimenticabile, Mitch ha portato la sua famiglia in uno dei luoghi più incantevoli del mondo: il Viva Dominicus Palace by Wyndham a Santo Domingo.

Questo rinomato resort è celebre per essere un autentico paradiso terrestre, un’oasi di bellezza naturale dove il lusso incontra la serenità.

Passeggiate sulla spiaggia al tramonto, cene gourmet sotto le stelle e avventure indimenticabili che hanno reso questa celebrazione ancora più speciale.

Un viaggio dove i sogni di una fuga romantica e senza preoccupazioni prendono vita, in una destinazione incontaminata.

Linda Lucchetta e Mitch al Viva Dominicus Palace

Ma le sorprese per Mitch non finiscono qui. Dopo questa pausa rigenerante, il conduttore è pronto a tornare in televisione con un nuovo ed entusiasmante progetto.

Insieme a Jarno Trulli, lo speaker condurrà un innovativo format per Discovery dedicato al mondo delle monoposto, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di motori.