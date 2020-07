1 Due ex protagonisti di Temptation Island si sono lasciati? Ecco di chi si tratta e alcuni importanti indizi che lo proverebbero

Temptation Island in questi anni ci ha dato la possibilità di conoscere tantissime coppie mettere alla prova i loro sentimenti. Facendo un passo indietro e tornando dunque alla sesta edizione, parliamo di Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, che sono senza dubbio tra i protagonisti ricordati con più affetto dal pubblico. I due avevano deciso di separarsi durante il falò di confronto e da quel momento in poi non vi è stato più alcun riavvicinamento, anzi. Entrambi hanno preso dei percorsi totalmente differenti.

Proprio Massimo Colantoni a Temptation Island si era avvicinato alla tentatrice Sonia Onelli, la causa proprio dell’allontanamento tra il romano e la Teolis. Dopo vari avvistamenti e indiscrezioni i due lo scorso anno hanno così deciso di ufficializzare la loro storia d’amore. Ilaria, invece, si era avvicinata ad un ragazzo non appartenente al mondo della TV. Ma ora che succede tra Massimo e Sonia?

Adesso giungono importanti indiscrezioni che proverebbero che Massimo Colantoni e Sonia Onelli, ex protagonisti del reality delle tentazioni, si sono lasciati. I due infatti da un po’ di tempo non compaiono più insieme sui social, tanto da portare Massimo ad allontanarsi dal mondo virtuale per un periodo. Da qui la curiosità dei fan che hanno cominciato a tempestare di domande l’ex volto di Temptation Island. E visti i numerosi quesiti proprio Massimo Colantoni ha lasciato intendere ci sia una crisi tra lui e Sonia, se non addirittura una rottura definitiva, come trapelato nelle scorse ore. Si sono lasciati? Ecco le sue parole che siamo riusciti a recuperare, grazie al video condiviso da Isa & Chia:

“Allora ragazzi. Eccomi qua. Mi state mandando un sacco di messaggi, ragazzi e voi non sapete quanto vi voglio bene. Se non rispondo non è perché non voglio, ma perché sono molto inc*****o, nervoso, agitato, quindi sto cercando di stare calmo. Ho staccato infatti un po’ da Instagram, come avrete visto. Cerco di rifocillarmi e affrontare la giornata con il sorriso insieme a voi. Piano piano questo rodimento mi passerà e starò di nuovo con voi, risponderò e scherzeremo come sempre. Forse”.

A dare ulteriore conferma è il momento in cui Massimo Colantoni di Temptation Island ha fatto inserito un filtro Instagram che tra le tante domande chiedeva proprio se fosse o meno fidanzato. Anche in questo caso il romano ha preferito eludere la domanda. Che si siano davvero lasciati lui e Sonia?

In attesa di scoprire quale sarà la verità le novità sul mondo di Temptation Island non sono finite…