Andrea Sanna | 23 Giugno 2023

Temptation Island

I presunti cachet di Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island è pronta a partire. Filippo Bisciglia non vede l’ora di presentare al pubblico le storie delle 7 coppie partecipanti. Abbiamo già avuto un assaggio nelle varie clip che in queste settimane stanno andando in onda su Canale 5. Ma solo dal 26 giugno sapremo davvero tutto sul loro conto.

Intanto però già da un po’ di tempo ci si chiede quali potrebbero essere i presunti cachet dei protagonisti (fidanzati e fidanzate) così come dell’amato conduttore di Temptation Island. Ci teniamo a precisare che i reali guadagni non sono mai stati resi noti e non vi è nulla di ufficiale.

Dagospia però ha lanciato alcune cifre. Stando a quanto si apprende dal sito di Roberto D’Agostino le coppie di Temptation Island pare ricevano una cifra compresa tra i 1.800 e i 2.600 Euro ciascuna. Ciò comprende tutti e 21 giorni di permanenza nel villaggio dell’Is Morus Relais. Ma non solo, perché a questo dovrebbe aggiungersi anche il soggiorno all inclusive nel resort sardo, così come il possibile guadagno in termini di visibilità.

Ebbene sì, perché coloro che partecipano a Temptation Island una volta finita la trasmissione potrebbero essere coinvolti in TV, ma anche nelle varie serate in discoteca. O ancora collaborare con alcuni sponsor. Dunque maggior guadagno.

E Filippo Bisciglia? Anche in questo caso non abbiamo cifre certe, ma sempre secondo Dagospia il guadagno potrebbe aggirarsi sui 50.000 Euro. Così come per le coppie di Temptation Island, anche lui andrebbe a incrementare i suoi guadagni. Il tutto grazie alla visibilità ottenuta con il reality show. Quindi sponsor, pubblicità e non solo.

Ripetiamo però che si tratta comunque di presunti cachet e che a oggi non abbiamo mai scoperto ufficialmente qualche cifra andranno a guadagnare le coppie e il conduttore di Temptation Island.