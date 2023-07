Temptation Island, le prime parole di Isabella e Manu dopo il falò di confronto

NEWS

Debora Parigi | 4 Luglio 2023

Temptation Island

Cosa hanno detto Isabella e Manu dopo l’uscita da Temptation Island

La seconda puntata di Temptation Island, andata in onda ieri, lunedì 3 luglio, ha visto subito il primo falò di confronto anticipato che è stato tra Isabella e Manu. Era stata lei, alla fine della prima puntata, a chiederlo a seguito delle parole di lui. Manu, infatti, aveva raccontato di quello che pretendeva Isabella e il suo malessere nel non riuscire a volte a soddisfarla e anche il sentirsi non apprezzato.

Al falò di confronto i due hanno visto dei video e si sono espressi su quanto accaduto. Isabella ha detto che non è mai stata sua intenzione sminuirlo e non è vero che prima o poi non le andrà più bene. Lui si è detto dispiaciuto di vederla in lacrime per quelle parole. Insomma, entrambi commossi, alla fine si sono abbracciati e hanno scelto di lasciare il programma insieme.

Dopo questo falò di confronto Isabella e Manu hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Witty. La prima coppia uscita da Temptation Island ha quindi parlato dei momenti vissuti da separati. “Mi mancava”, ha detto subito Manu. “Potevano esserci due milioni di ragazze dentro, tanto la mia testa era sempre a Isa. Il fatto di non vedere mai video mi faceva stare male, perché non la vedevo. Quindi stavo impazzendo”. Isabella ha invece detto: “Mi sono trovata bene con gli altri compagni, però posso stare con un sacco di persone ma lui è lui”.

Sono quindi arrivati a parlare del come sono arrivati al falò. Le parole di Manu: “Lei è istintiva… Ho detto ora questa qua mi chiama, ha visto un video, non le è andato bene quello che ho detto e mi lascia. E invece… meno male”. Questo invece quello che ha detto Isabella: “Io sono rimasta tanto male per le cose che ho visto. Mi sono sentita come se veramente ti chiedessi delle cose assurde. Cioè io non credo di chiederti delle robe assurde. Poi certo su delle cose ci dobbiamo sicuramente lavorare fuori. Ci dobbiamo lavorare proprio insieme, non tu da una parte e tu dall’altra”.

Infine per quanto riguarda il futuro, Manu ha un’idea ben precisa: “Io non vedo l’ora di andare a vivere con lei e poterla vedere tutte le sere quando torno a casa da lavoro. Il mio desiderio è quello. Purtroppo non mi so gestire e ogni volta mi viene da piangere quando parlo di lei”. Vedremo quindi come saranno andate le cose quando ci sarà la puntata speciale dedicata a un mese dopo la fine dell’esperienza nei villaggi.