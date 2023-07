NEWS

Debora Parigi | 4 Luglio 2023

Le dichiarazioni di Fabio e Isabelli, ex coniugi usciti da Uomini e donne

Da un po’ di mesi si parla della coppia uscita da Uomini e donne formata da Isabella Ricci e Fabio Mantovani. I due, conosciutisi nel 2021, hanno deciso di sposarsi a maggio del 2022 e hanno anche lasciato l’Italia per godersi la loro vita insieme. Improvvisamente non abbiamo più avuto notizie, fino a quando lo scorso mese non hanno annunciato il divorzio.

Non ci sono state molte dichiarazioni su cosa è accaduto e quindi cosa li ha portati a lasciarsi. Lei ha deciso poi di rilasciare un’intervista a Fanpage.it, dove però non si è voluta sbottonare. Ha infatti detto che preferiva non scendere nei dettagli, più che altro perché teneva alla privacy e non voleva che questo dolore che lei provava diventasse qualcosa da sbandierare poi in giro. Aveva infatti riferito:

“Preferisco non parlare delle cause della fine del mio matrimonio. Tacere su questi dettagli è uno dei passi decisi che faccio nella direzione del futuro, una scelta importante dovuta al desiderio di lasciarmi tutto questo alle spalle il prima possibile. Posso solo dire che le cause scatenanti sono state repentine. So bene che non commentare le provocazioni e le false accuse può sembrare accondiscendente, ma per il momento scelgo di mantenere una rigorosa riservatezza sulla fine del mio matrimonio per evitare che un dispiacere privato diventi una chiacchiera da bar”.

Oggi è intervenuto Fabio Mantovani che ha rotto il silenzio nelle sue storie Instagram. A quanto pare ha letto le dichiarazioni della sua ex moglie riportante da una pagina fan dell’ex dama di Uomini e donne. Ma le parole non gli sono paciute. E così ha lanciato una vera e propria stoccata a Isabella. Ha scritto: “Mi permetto di sottolineare il fatto che il matrimonio era il nostro… Per quanto riguarda il riserbo calerei un pietoso velo. Credo che da quanto si legge nei vari commenti si possa rilevare che molti sanno cose che erano solo del NOSTRO matrimonio ed io non ho mai pubblicato e o riferito niente. Ai posteri e alla coscienza di noi due l’ardua sentenza”.

Secondo Fabio, quindi, Isabella in realtà avrebbe raccontato in giro dei dettagli riguardanti il loro matrimonio che poi hanno portato alla rottura. Quindi, sempre secondo lui, non avrebbe mantenuto totalmente il silenzio per rispettare la sua privacy.