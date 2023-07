NEWS

Nicolò Figini | 3 Luglio 2023

Temptation Island

Questa sera è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island 2023. Il reality si è aperto con il falò di confronto anticipato di Isabella e Manu. Scopriamo che il ragazzo ha accettato e non appena si presenta la ragazza afferma:

“I nostri problemi non erano cose gigantesche, avrei voluto che tu avessi un po’ di iniziativa. Sento delle cose e mi chiedo perché stai con me. Come fai a non capire che quando provo a spronarti… Perché lo vedi come un attacco o uno sminuirti?”

Secondo voi Manu e Isabella usciranno insieme o separati? #TemptationIsland pic.twitter.com/JNBaAhaswu — Temptation Island (@TemptationITA) July 3, 2023

Filippo Bisciglia mostra un video in cui Isabella si lamenta con un’altra fidanzata di Manu. Ha parlato della situazione economica della sua famiglia e dei sacrifici che i suoi genitori hanno fatto per farla studiare. La ragazza afferma di voler passare il suo tempo con lui, anche se magari rinuncia alla compagnia delle persone a lei care come sua nonna. Guardando il filmato il fidanzato si commuove e scende una lacrima:

“Io non ci riesco. Non ce la faccio a vederla stare così. Sento che ogni cosa che faccio sbaglio. Ci sono dei momenti… Lo sai. Sono cose che non si possono dire. Se le dici… Mi dici che non vuoi fare la vita che ho fatto io fino ad oggi. Io butto giù e faccio finta di niente. Mi deprimo”.

Isabella si scusa e cerca di spiegarsi, quello che intende dire è che vuole vivere bene con lui: “Lo sai che io mi accontento. A Napoli ci siamo messi a mangiare sul marciapiede. Io pretendo un minimo in più di iniziativa“. Manu risponde di stare facendo già del suo meglio e forse più di così non può: “Dopo il lavoro dormo cinque ore per stare con te. Non ti basta come intraprendenza. Quindi vuoi di più“.

Durante la discussione cercano di trovare un punto d’incontro ma Manu non crede che lei lo ritenga la “sua persona per sempre“. Per il concorrente di Temptation Island 2023 lei è il suo mondo intero: “Io le cose ce le ho qui, non vanno via facilmente. Risolviamola“.

Alla fine, dopo che il conduttore pone loro la domanda, Isabella e Manu affermano di voler lasciare il programma insieme.