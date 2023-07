NEWS

Debora Parigi | 25 Luglio 2023

La replica stizzita di Damiano David a chi lo accusa di sputare sul pubblico durante i concerti

Qualche giorno fa sul web si è accesa una polemica su Damiano David, la voce dei Maneskin. Tutto è partito da un video girato durante uno dei concerti a Roma allo Stadio Olimpico da una persona presente sotto al palco. Nel video, pubblicato poi su TikTok, si vedeva il cantante toccarsi le parti intime e poi sputare l’acqua che teneva in bocca sul pubblico (o almeno questo è quello che sembrava dalle immagini).

Gli utenti si sono quindi molto idignati parlando di mancanza di rispetto, c’è chi ha usato la parola “schifo”. Alcuni hanno detto di essersi ricreduti in senso negativo sulla band. Insomma c’è stata un’indignazione generale che ha fatto molto parlare. Ma soprattutto, nessuno dei presenti al concerto ha detto nei commenti che Damiano non aveva sputato sul pubblico.

Sì perché a quanto pare Damiano David non sputa l’acqua che fa uscire dalla bocca sul pubblico, ma la fa cadere sul palco, lontano proprio dai fan presenti. Lo ha detto lui stesso durante il concerto di ieri sera. Il video del momento è stato anche ripreso e pubblicato da lui nelle storie del suo profilo Instagram. E per spiegarlo non è stato troppo carino, anzi lo ha detto molto arrabbiato nei confronti degli utenti di Tik Tok.

“Prima di scrivere stro**ate su TikTok, ho sputato sul palco teste di cazzo”, ha detto Damiano andando quindi a mettere a tacere tutte le accuse mosse nei suoi confronti. Il cantante aveva preso malissimo le notizie che erano circolate riguardo questa vicenda e non gli è andato proprio giù che fosse accusato di non avere rispetto nei confronti dei suoi fan. Non ha mai nascosto gli eccessi nelle performance della band. Ma tutti e quattro hanno sempre avuto un limite verso il pubblico presente.