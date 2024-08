Daniele De Bosis, ex volto di Temptation Island, si è sfogato in lacrime sui social

Nelle ultime ore Daniele De Bosis si è sfogato sui social in preda alle lacrime a causa di alcuni avvenimenti recenti nella sua vita. Ecco cosa ha raccontato l’ex fidanzato di Temptation Island.

Lo sfogo dell’ex volto di Temptation Island

Chi ha seguito Temptation Island negli anni sicuramente si ricorderà di Daniele De Bosis e dell’allora compagna Vittoria Egidi. I due hanno preso parte alla decima edizione del reality e dopo una serie di avvenimenti hanno deciso di uscire separati dal falò di confronto. Durante il loro viaggio nei sentimenti sappiamo che si sono avvicinati ai single Edoardo Corianò e Benedetta Pascali, e se Vittoria ha baciato il suo tentatore, invece, Daniele non si è spinto oltre la conoscenza.

Adesso, a distanza dimolto tempo dalla fine del programma De Bosis è tornato a far parlare di sé per una Storia che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. Come vediamo nella foto qui sotto, infatti, si mostra in lacrime e aggiunge che si tratta di una situazione che va avanti da mesi:

“9 mesi in questo stato. Da oggi inizierò un percorso di rinascita. Me lo devo, più volte penso e so che non mi manca niente ma evidentemente, essendo troppo sensibile, buono e premuroso, ci rimetto sempre. Cambierò, è una promessa. Le minestre riscaldate non sono mai buone”.

Le lacrime dell’ex protagonista di Temptation Island

Nel lungo sfogo parla di una “minestra riscaldata” ma non è chiaro se stia parlando di una situazione sentimentale o se faccia riferimento, come sopra, al suo carattere. Di sicuro sappiamo che, rispondendo alla domanda di un fan, ha affermato con certezza di non voler tornare insieme a Vittoria.

Ovviamente noi tutti speriamo che questo momento difficile per l'ex volto di Temptation Island passi il più in fretta possibile e possa ritrovare il sorriso.