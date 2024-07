Siria parla della sua passata obesità e scoppia in lacrime a Temptation Island: la reazione di Jenny stupisce il web

Dopo aver visto un video del fidanzato Matteo, Siria scoppia in lacrime a Temptation Island e rivive i giorni della sua passata obesità.

Siria in lacrime a Temptation Island

Grandi emozioni stasera a Temptation Island. Nel corso della quarta puntata infatti abbiamo assistito al falò di confronto anticipato tra Alessia e Lino, che hanno definitivamente lasciato il reality show separati, dopo aver messo un punto alla loro relazione. In seguito abbiamo scoperto come è proseguito il viaggio nei sentimenti delle altre coppie e tra i protagonisti della serata ci sono stati anche Matteo e Siria. Proprio quest’ultima ha visto un video del suo fidanzato, che finalmente ha iniziato a mettersi in gioco.

Poco dopo però Siria ha vissuto un momento di sconforto ed è così scoppiata in lacrime. A quel punto la protagonista di Temptation Island ha rivissuto un momento difficile del suo passato, raccontando della sua obesità. Siria ha così affermato:

“Quando l’ho conosciuto pesavo 80kg. L’obesità è nata quando sono stata con lui. Mangiavo tutto il giorno. Lui non mi ha mai detto di frenarmi, anche se da una parte l’avrei voluto. Ho sempre avuto vergogna di fare tutto. Se vedevo una persona ridere, ero sicura che stesse ridendo di me. Su questo lui mi ha aiutata. Mi vestivo come una nonna, con i vestiti larghi”.

Le parole di Siria hanno toccato non solo il cuore del pubblico di Temptation Island, ma anche quello di Jenny, che a quel punto ha deciso di organizzare una sorpresa alla sua nuova amica. La compagna di Tony ha infatti regalato un pomeriggio di bellezza a Siria con l’aiuto della produzione e il momento ha commosso i telespettatori.