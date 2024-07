In questa edizione di Temptation Island 2024 stiamo facendo la conoscenza di Simone Dell’Agnello, uno dei tentatori. Non tutti sanno ma il ragazzo ha un passato da calciatore e ha militato anche nelle giovanili dell’Inter (e non solo). Conosciamolo tra età, vita privata, carriera e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Simone Dell’Agnello

Nome e Cognome: Simone Dell’Agnello

Data di nascita: 12 aprile 1992

Luogo di nascita: Livorno

Età: 32 anni

Altezza: 1 metro e 85 centimetri

Peso: Non conosciamo il peso

Segno zodiacale: Ariete

Professione: ex calciatore e modello

Fidanzata: Simone è single

Figli: Simone non ha figli

Tatuaggi: Simone ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @simodella24

Simone Dell’Agnello età, altezza e biografia

Dov’è nato e quanti anni ha Simone di Temptation Island? Qual è il suo cognome? Il ragazzo si chiama Simone Dell’Agnello. È nato a Livorno il 12 aprile 1992, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. La sua età oggi è di 32 anni.

Quanto è alto Simone? Il tentatore di Temptation Island ha un’altezza pari a 1 metro e 85 centimetri.

Della sua biografia sappiamo, come vedremo, che ha un passato da calciatore. È cresciuto nelle giovanili dell’Inter, anche se poi non ha avuto molta fortuna.

Vita privata

Della vita privata di Simone Dell’Agnello non abbiamo grosse informazioni. Sappiamo semplicemente che vive a Tirrenia, in provincia di Pisa. È molto affezionato ai suoi nipotini.

Il tentatore è fidanzato? A oggi Simone non dovrebbe avere una fidanzata, vista la sua partecipazione a Temptation Island come uno dei single. Ma nonostante ciò sul suo conto non mancano indiscrezioni e pettegolezzi.

Dove seguire Simone Dell’Agnello: Instagram e social

Se volete restare in contatto con Simone Dell’Agnello di Temptation Island, potete farlo seguendo le sue pagine social. Oltre al profilo privato su Facebook, il ragazzo è presente anche su Instagram.

Sul noto social condivide tantissime foto, in cui mostra il suo fisico statuario, ma anche le sue vacanze e momenti di svago. Non mancano ovviamente anche le immagini del suo passato da calciatore e com’era prima di questo cambio look.

Prima infatti Simone Dell’Agnello portava una folta chioma e i capelli scuri, specie nel suo periodo all’Inter, come vedremo in seguito e come mostrato da questa foto tra passato e presente.

Le foto di Simone Dell’Agnello prima e dopo

Carriera

Passiamo ora alla parte della carriera. Come detto Simone Dell’Agnello, oggi tentatore di Temptation Island, ha un passato da calciatore. E non in una squadra qualsiasi! Il ragazzo ha iniziato la sua carriera calcistica nella primavera dell’Inter. Facciamo presente, per chi fosse poco informato, che si tratta di uno dei vivai tra i più prestigiosi. Qui il suo talento è emerso rapidamente e pensate, nel 2011 ha anche vinto il premio come miglior calciatore del Torneo di Viareggio grazie alla realizzazione di 7 goal. Nonostante le importanti aspettative, non è riuscito a esordire in prima squadra, ma è comunque cresciuto come calciatore.

Conclusa l’avventura con i nerazzurri dopo un infortunio, Simone di Temptation Island ha avuto modo di giocare in altre squadre e in campionati minori. Ha indossato le casacche di Livorno, Sudtirol, Barletta, Savona, Cuneo, Como, Arezzo, Foggia, Grosseto, Seregno, Franciacorta. Infine il suo percorso è terminato nel dicembre 2024 nella squadra sarda del Budoni in Serie D.

Simone Dell’Agnello ha totalizzato la bellezza di 264 presenze e 59 goal in carriera. Insomma un bottino sicuramente importante.

A La Gazzetta dello Sport ha parlato di questo Simone Dell’Agnello. In una vecchia intervista ha fatto sapere infatti che non è stato facile adattarsi alla situazione, specie nel momento in cui si trovava a essere una promessa del calcio e tra i più forti della sua generazione:

“Mi allenavo con i grandi ed ero in Nazionale. Mi sentivo padrone del mondo ma quel mono mi è crollato addosso. Poi ci si mettono anche le feste, le ragazze e la sfortuna. Un po’ di cose non mi hanno aiutato”, ha raccontato.

Ancora nel suo discorso ha spiegato: “Dopo una stagione mi sono trovato senza niente in mano, ceduto al Livorno da un giorno all’altro. Ero l’attaccante più forte della mia età in Italia e in nerazzurro mi sentivo coccolato. Ho pensato: vado in prestito un anno in B, faccio bene e poi torno subito su. Invece mi sono rotto il crociato e l’Inter a giugno mi ha scaricato”.

Come detto la carriera da calciatore di Simone D’Agnello si è conclusa a dicembre 2023. Ora è svincolato. Non è appeso le scarpette al chiodo, ma nonostante ciò ha intrapreso una nuova strada anche se non ha messo la parte la speranza di tornare a giocare o in un altro ruolo: “Spero solo possa ridarmi quello che mi ha tolto nella vita da calciatore”.

Simone Dell’Agnello a Temptation Island

Fin dalla prima puntata di Temptation Island abbiamo avuto modo di fare la conoscenza di Simone Dell’Agnello, uno dei tentatori del programma. Il ragazzo si è messo da subito in mostra, come vedremo, attirando l’attenzione di una delle fidanzate.

Le coppie di Temptation Island

Facciamo un recap delle coppie di questa edizione di Temptation Island 2024:

Come noto i protagonisti saranno sottoposti a un test di fedeltà in cui, nonostante la presenza di tentatori e tentatrici, dovranno essere in grado di riuscire a non farsi travolgere dalle emozioni del momento. Riusciranno a mantenere ben saldo il loro rapporto?

A condurre Temptation Island e fare da voce narrante per le coppie è Filippo Bisciglia.

Il percorso di Simone a Temptation Island

A Temptation Island Simone Dell’Agnello ha suscitato la curiosità della fidanzata Siria (che è impegnata con Matteo). Il ragazzo le ha riservato diverse attenzioni e questo non ha fatto che compromettere il rapporto della coppia.

I pettegolezzi su di lui però sembrano essere diversi.