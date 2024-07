Una delle protagoniste assolute della nuova edizione di Temptation Island è senza dubbio Martina. In molti sui social intanto hanno notato una certa somiglianza tra la fidanzata di Raul, Ilary Blasi e Noemi Bocchi.

Martina di Temptation Island al centro dell’attenzione

Pochi giorni fa su Canale 5 è partita la nuova edizione di Temptation Island, attesissima da tutto il pubblico. Nel corso della prima puntata abbiamo fatto la conoscenza delle 7 coppie protagoniste e abbiamo scoperto come è iniziato il viaggio nei sentimenti di alcune di esse. Ad attirare l’attenzione sono stati in particolare Martina e Raul, che fin dal primo momento hanno fatto appassionare i telespettatori con la loro storia. Ma rivediamo in breve cosa è accaduto.

Una volta all’interno del villaggio proprio Martina ha svelato cosa pensa davvero di alcuni atteggiamenti del suo compagno di vita e ha in seguito iniziato a flirtare con il single Carlo. A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione di Raul, che è andato su tutte le furie. Il pubblico dunque si chiede già cosa accadrà tra i due nel corso delle prossime puntate e di certo ne vedremo di belle.

In attesa di scoprire cosa succederà, in queste ore la protagonista di Temptation Island è finita al centro dell’attenzione. Secondo alcuni utenti, come ha fatto notare Very Inutil People, ci sarebbe infatti una certa somiglianza tra Martina, Ilary Blasi e Noemi Bocchi, rispettivamente ex moglie e attuale compagna di Francesco Totti. Sui social così non sono mancati commenti ironici e lo scatto ha fatto in breve il giro del web.

Il pubblico intanto attende con ansia di capire cosa succederà tra Martina e Raul. Non resta però che attendere la seconda puntata del reality show per scoprirlo. Appuntamento su Canale 5 a giovedì 4 luglio, come sempre alle 21.20 circa.