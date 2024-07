Andiamo alla scoperta di New Martina, nota creator famosa per le sue cover e pellicole: età, vero nome, fidanzato e Instagram

È tra le tiktoker e influencer più apprezzate sui social. Parliamo di New Martina, un vero e proprio fenomeno del web. Ma chi è la creator e cosa sappiamo su di lei? Qui vi proponiamo alcune delle news sul suo conto, dall’età al vero nome, per passare alla vita privata e fidanzato ma anche dove seguirla su Instagram e social.

Chi è New Martina

Nome e Cognome: Carmen Fiorito (in arte New Martina)

Data di nascita: 1999

Luogo di nascita: Napoli

Età: 25 anni

Professione: tiktoker e influencer

Fidanzato: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @newmartinaofficial__

Sito ufficiale: www.newmartina.it

New Martina età, vero nome e biografia

Tutti la conosciamo sui social con il suo nome d’arte, ma come si chiama la ragazza del negozio New Martina? Scopriamo alcuni aspetti della sua biografia. Il suo vero nome è Carmen Fiorito e arriva da Napoli.

Non conosciamo la sua data di nascita precisa ma è nata nel 1999. Quanti anni ha New Martina quindi? L’età della giovane tiktoker è di 25 anni.

Diventata famosa grazie ai suoi video in cui si occupa del cambio di cover e di pellicole per telefoni, come vedremo in seguito.

Vita privata

Soffermiamoci ora sulla vita privata di New Martina. La creator ha un fratello più piccolo di lei e ha 16 anni. Ma non è tutto.

La maggior parte si chiedono se la ragazza ha o meno un fidanzato. Non ci sono informazioni certe che possano attestare che sia fidanzata. Anche se su di lei non sembrano mancare diversi gossip. Ma ci teniamo prudenti sulla faccenda e attendiamo sia lei a parlarne quando si sentirà in dovere di farlo.

Dove seguire New Martina: Instagram e social

Vi state domandando dov’è possibile seguire New Martina! La giovane influencer è presente su alcuni dei maggiori social come Instagram, YouTube e TikTok. Peraltro ha anche uno shop online dov’è possibile servirsi in caso di necessità.

Su tutti i social menzionati l’influencer è molto seguita e vanta numeri da capogiro! I suoi video (anche in ASMR) sono cliccatissimi e molto commentati e ha una fanbase molto importante.

Dove si trova New Martina? Ci sono diversi store fisici in giro per l’Italia. Pensiamo per esempio allo store di famiglia a Napoli in vico Ferrovia, 17/18 (è aperto dalle ore 09:30 alle 19:30). Un altro si trova a Bologna in Via dell’Indipendenza, 8P ed ha degli orari dalle 10:00 alle 20:00.

Infine l’ultima apertura risale a Palermo presso il Centro Commerciale Forum in via Filippo Pecoraino. È aperto dalle 09:00 alle 21:00, come riportato dal sito ufficiale.

Carriera

Chi è la proprietaria di New Martina e quanto guadagna al mese? Una carriera nata per caso da parte della giovane influencer conosciuta su TikTok. Ha catturato l’attenzione di quasi 8 milioni di follower e ogni suo video raggiunge cifre che arrivano anche a 435 milioni di views.

Lei a Il Corriere della Sera ha dichiarato che per quanto si chiami Carmen ha sempre preferito farsi conoscere con il nome di Martina, ovvero il nome del negozio di famiglia dove lavora.

Una fama come detto nata per caso, mentre si immortalava ad applicare pellicole ai telefoni. Il suo punto vendita ora però è diventato anche meta di personaggi noti come Francesco Totti, giusto per citare qualcuno. Lei è certa che il pubblico la apprezzi per la sua semplicità e perché si mostra come nella vita reale.

Impegnata anche nel sociale, New Martina ha suscitato grande curiosità per i suoi guadagni. È sempre stata molto riservata riguardo alle sue entrate. Ma ha fornito qualche cifra indicativa nel programma di Radio Deejay condotto da Wad.

Per esempio tra le cifre indicative del guadagno di New Martina, come per sua stessa ammissione, c’è un fatturato aziendale di circa 1,2 milioni di euro nel 2022, superiore al precedente di 1,1 milioni del 2021. Mentre nel 2023 è arrivata tra i 3 e 4 milioni di Euro.

Il successo di New Martina pare non derivi solo dalla vendita di cover e pellicole per telefoni, ma anche dei prodotti e servizi, spinti dalla sua popolarità ottenuta sui social. Una crescita che l’ha portata a diventare dunque molto conosciuta.