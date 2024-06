In queste ore in rete è spuntato un vecchio video di Alessia e Lino, coppia protagonista di Temptation Island

Due dei protagonisti assoluti di questa nuova edizione di Temptation Island sono Alessia e Lino. In queste ore intanto è spuntato un vecchio video della coppia, quando la giovane donna regalò al suo compagno una particolare torta di compleanno.

Il vecchio video della coppia di Temptation Island

Ieri sera è tornato su Canale 5 Temptation Island. La nuova edizione del reality show Mediaset ha già appassionato milioni di telespettatori e in queste ore sui social non si parla altro che del programma. Nel corso della prima puntata intanto abbiamo iniziato ad assistere ai percorsi di alcuni dei protagonisti ma ad attirare l’attenzione del pubblico sono stati in particolare Alessia e Lino. I due sono fidanzati da ben 4 anni, ma a causa di alcuni problemi di coppia hanno deciso di partire per un viaggio nei sentimenti. Fin dalle prime ore tuttavia non sono mancati i colpi di scena.

Dopo aver visto diversi video del suo compagno infatti, Alessia ha chiesto, dopo soli due giorni, un falò di confronto immediato a Lino. Quest’ultimo però ha deciso di non presentarsi al faccia a faccia, scegliendo di proseguire il suo percorso. Quando tuttavia al falò delle fidanzate Alessia ha visto ulteriori filmati, ha nuovamente chiesto un incontro a Lino.

In attesa di scoprire cosa accadrà nel corso della prossima puntata, in queste ore sui social è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. In rete infatti è spuntato un vecchio video della coppia protagonista di Temptation Island. Nella clip in questione vediamo proprio Alessia regalare una particolare torta di compleanno a Lino. Il dolce al posto delle tradizionali scritte di auguri recita: “Vorrei tornare a quando ti incontrai la prima volta e…andarmene”.

Ovviamente il video ha fatto sorridere il web e in breve ha fatto il giro dei social. Il pubblico intanto si chiede cosa accadrà nel corso della seconda puntata del reality show. Lino accetterà di incontrare Alessia? Non resta che attendere per scoprirlo.