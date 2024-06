I neo genitori che nomi scelgono per i loro figli? Ecco la classifica completa di quelli maschili e di quelli femminili in Italia

Negli ultimi 10 anni quali sono stati i nomi femminili e maschili più usati in Italia per i nuovi nascituri? L’ISTAT ha fatto una classifica con le percentuali di diffusione dei nomi e ha mostrato le due top 10 divise per genere. Vediamoli tutti.

I nomi maschili e femminili più usati in Italia

L’ISTAT ha fatto una classifica dei nomi che sono stati più usati dai neo-genitori negli ultimi 10 anni per i loro figli. Il periodo di riferimento, in particolare, è quello che va dal 2012 al 2022. I dati ISTAT, dal 1999, tengono conto anno per anno del numero di nomi assegnati ai bambini e alle bambine nati nel nostro Paese.

Da questi dati si può facilmente intuire che le preferenze dei genitori sono spesso influenzate da fenomeni culturali, avvenimenti storici e perfino eventi sportivi. Ad esempio, per i maschi, il nome Francesco ebbe un boom di scelte nel periodo 2013-2014 quando fu eletto Papa Francesco. Ma vediamo quindi i nomi maschili più usati in Italia nel decennio 2012-2022:

Francesco (80.303) Alessandro (80.250) Leonardo (76.717) Lorenzo (64.008) Andrea (58.903) Gabriele (54.820) Mattia (54.146) Tommaso (47.729) Riccardo (42.784) Edoardo (40.154)

Per quanto riguarda la scelta negli ultimi 10 anni dei nomi femminili troviamo la seguente classifica:

Sofia (83.015) Aurora (60.156) Giulia (65.793) Ginevra (37.088) Vittoria (29.5888) Beatrice (29.588) Alice (39.410) Ludovica (3103) Emma (39.980) Chiara (33.800)

Come detto, gli ultimi dati si fermano al 2022. E parlando proprio di questo anno, c’è una piccola differenza inerente alla classifica del decennio, con nomi che sono in costante crescita.

Guardando la foto della classifica nel 2022 dei nomi italiani più usati, troviamo per i maschi, ad esempio, che è molto apprezzato il nome Leonardo. Tra le femmine spunta invece il nome Matilde che dal 2017 sta avendo una crescita continua, quindi è possibile che tra qualche anno entri nella top 10.