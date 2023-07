NEWS

Debora Parigi | 10 Luglio 2023

Temptation Island

Due fidanzati di Temptation Island sono interessati alla stessa tentatrice

A Temptation Island non ci sono solo coppie che mettono alla prova il loro amore con la presenza di tentatatori e tentatrici. Può capitare anche che uno o una single interessi a più persone. Ed è quello che è successo in questa edizione del docu-realty.

Stiamo parlando della single Greta alla quale si è avvicinato Mirko, fidanzato di Perla. Lui lo ha fatto dopo aver visto vari video della fidanzata, ma piano piano a instaurato con lei un feeling. E lei sembra apprezzare questo rapporto, provando delle belle sensazioni per Mirko.

Parlando con le altre tentatrici di Temptation Island, però, Greta ha raccontato che è successo altro. In pratica ha detto che negli ultimi giorni si è accorta che un altro dei fidanzati ha iniziato a guardarla. Si tratta di Manuel, fidanzato di Francesca. Ha raccontato che lui la guarda spesso e lei si sente anche un po’ in imbarazzo, ma in senso negativo. Probabilmente non è interessata a Manuel.

C’è da dire che anche Mirko se n’è accorto e infatti lo ha raccontato agli altri. Tra l’altro Manuel ha mostrato fastidio nel vedere Mirko e Greta vicini. Tutto questo lo ha visto Francesca che ha avuto modo di capire molte cose della sua relazione. E ha preso più coscienza di quello che significa questo rapporto e quello che deve fare in futuro. Ovviamente tutto questo l’ha molto colpita e ferita.

