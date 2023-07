NEWS

Andrea Sanna | 10 Luglio 2023

Temptation Island

Il falò di Gabriela e Giuseppe a Temptation Island

Stasera la terza puntata di Temptation Island ci sta riservando dei colpi di scena incredibili. Dopo il falò di confronto immediato tra Davide e Alessia, anche Giuseppe sembra aver perso la pazienza nei confronti della fidanzata Gabriela.

Lei ha visto un video nel pinnettu in cui Giuseppe diceva di volersi trovare lì da solo per provarci con le altre. Un duro colpo per Gabriela che non l’ha presa affatto bene. Per questo in chiacchiera con le altre fidanzate, ha deciso di dedicarsi a sé stessa, avvicinandosi sempre più al single Fouad. Al falò poi Giuseppe ha visto proprio il rapporto instaurato dalla sua fidanzata con il tentatore. I due a un certo punto si sono appartati e tra loro c’è stato un bacio.

Giuseppe l’ha presa malissimo e ha chiesto Filippo Bisciglia di avere subito un falò di confronto. Così il conduttore ha informato Gabriela della scelta del suo fidanzato e ha accettato. Appena si sono incontrati non sono mancate accuse reciproche:

“7 anni di prese per il cu**. Io ho visto cose su di te qui dentro dopo due ore. Ah tu non hai fatto niente? Svergognato. Tu te ne penti? Mi sono vissuta sette anni di corna che mi hai fatto. Non volevi che andassi a ballare”, ha detto lei seccata, chiedendo di poter vedere alcuni video per poi zittire il suo fidanzato.

In sua risposta Giuseppe di Temptation Island ha sbottato: “Te lo sei portato a letto, in camera. Tu volevi la proposta di matrimonio e una famiglia? Ma cosa stai dicendo? Cosa hai detto prima di venire qui? Ma non ti vergogni? Tu dicevi che non potevo venire a ballare perché facevo il porco. In dieci giorni te lo sei portato in camera, ma stai bene?”.

Così i due hanno continuato a visionare i filmati tra battute e frecciatine a vicenda. Gabriela si è detta infastidita della vicinanza tra il suo fidanzato e la single Roberta, chiedendole poi spiegazioni. Dalla sua Giuseppe ha domandato dei continui contatti fisici con il tentatore di Temptation Island: “Lui è più intelligente di te che ti diceva di non fare cazz***e. Io ti ho messo le corna? Ti sbagli. Cosa provo io? Io ti amo ancora e tu lo sai. Filippo io non l’avrei baciata la tentatrice”.

Filippo Bisciglia non si è detto d’accordo e gli ha ricordato che in alcuni filmati ha detto altro: “Lei è stata sincera con te e ti ha dimostrato di essere cresciuta, a differenza tua. Sei tu che devi fare un passo verso di lei”. Da qui l’ennesimo intervento di Gabriela: “Si mi sono baciata con lui. Mi sapeva prendere di testa e mi piaceva”.

Ma cosa hanno deciso di fare alla fine di Temptation Island Gabriela e Giuseppe? Lui ha dichiarato di amarla ma di voler uscire da solo. Lei ha confermato che sarebbe tornata da sola. Dunque a questo punto si sono separati, mostrandosi poi in lacrime in situazioni differenti.