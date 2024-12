Stando alle ultime indiscrezioni, Teo Mammucari avrebbe lasciato lo studio di Belve nel bel mezzo delle registrazioni. Ecco il presunto motivo e cosa sarebbe successo.

Teo Mammucari lascia lo studio di Belve?

La prossima settimana andrà in onda una nuova puntata di Belve e al momento gli ospiti sono ancora top secret. Nel corso dell’ultimo mese abbiamo visto in studio con Francesca Fagnani diversi Vip, come per esempio Sonia Bruganelli, Carmen Di Pietro, Elisabetta Canalis, Fabio Volo e tanti altri ancora.

Nei prossimi appuntamenti, a quanto pare, avremmo dovuto vedere anche Teo Mammucari ma forse non sarà più possibile. Se vi state chiedendo come mai il motivo potrebbe averlo rivelato Davide Maggio questa sera.

Il noto sito, infatti, ha riportato l’indiscrezione secondo la quale Teo Mammucari avrebbe abbandonato lo studio di Belve nel bel mezzo delle registrazioni. Sembrerebbe che dopo appena le prime domande, infatti, il conduttore si sarebbe irritato e avrebbe deciso di uscire “sotto lo sguardo incredulo del pubblico“.

Dobbiamo chiarire che non sappiamo cosa ci sia di vero nelle parole pubblicate da Davide Maggio perché la verità su ciò che è accaduto la conosceremo solamente nel momento in cui la Fagnani o Mammucari decideranno di intervenire sui social. Per tale ragione, ad oggi, dobbiamo prendere tutto ciò che abbiamo riportato con le pinze.

Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi smentita o rettifica da parte del diretto interessato. La prossima puntata di Belve è prevista per martedì 11 dicembre 2024 a partire dalle ore 21:30 su Rai 2.