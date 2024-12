Accuse e attacchi reciproci nella nuova rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi: “Avevi una doppia vita mentre badavo ai figli”.

L’accusa di Mauro Icardi dopo la rottura

Mauro Icardi questa volta è davvero molto arrabbiato con Wanda Nara, dopo che lei pochi giorni fa l’ha sfrattato di casa. Ora lei in un’intervista ha fatto sapere che la storia d’amore con il rapper L-Gante era già nata 3 anni fa, quindi nel periodo in cui era sposata.

Come confidato a Pepe Ocha, giornalista e influencer, Mauro Icardi ha fatto sapere della “doppia vita” di Wanda Nara che, a sua volta, lo avrebbe recentemente denunciato. Sempre nel suo discorso l’attaccante non le ha mandate a dire e, contro la Nara, ha aggiunto:

«Fai la vittima dopo esserti vantata con i giornalisti. Hai ingannato me e i tuoi figli per tre anni e hai affermato di essere infedele. Io invece mi prendevo cura dei figli, credendo che lavorassi, e invece vivevi una doppia vita. Insulti e diffami, sei un’ottima attrice, ti è caduta la maschera».

Dall’altra parte però anche Wanda Nara non le ha mandate a dire e ha accusato Mauro Icardi di infedeltà delle sue passate relazioni. Un qualcosa che al calciatore non sarebbe andata molto a genio:

«Hai mostrato le nostre vecchie chat, non mi interessa, non sono ossessionato, né ho rapporti con nessuno, bugie e ancora bugie. La mia unica priorità sono le mie figlie e il recupero dal mio infortunio. Vedremo cosa farai quando la giustizia vedrà prove reali, non vecchie chat e audio realizzati con l’intelligenza artificiale». Il riferimento alla giustizia è legato alle due cause tra Argentina e Italia.

La versione di Wanda Nara

Lo sfogo di Mauro Icardi arriva dopo il racconto di Wanda Nara alla giornalista Susana Gimenez. Secondo la sua versione, infatti, avrebbero provato a fare andare bene le cose, ma ogni volta finivano per litigare e la situazione era diventata complessa e difficile da gestire.

«Prima di quella situazione — la China, ndr — litigavamo come tutte le coppie, ma io per tanto tempo non sono venuta in Argentina, mi sono dedicata ai miei figli al 100%. L’ho accompagnato nella sua carriera, avevo lasciato il mio lavoro. Lui non voleva che io lavorassi e mi sono dedicata completamente a lui e alla famiglia. Quando si è verificata quella situazione, mi sono venute in mente molte cose. In quel momento ho detto a Mauro che volevo separarmi».

Peraltro ha anche aggiunto che lui le avrebbe nascosto i documenti per non farla andare via. Dall’altra Mauro Icardi accusa la sua ex di avergli sottratto dei beni di valore.

Infine Wanda Nara ha anche detto che i tentativi di ricostruire una relazione sono stati vani e lei al momento non ha alcuna intenzione di provarci. Lui le avrebbe chiesto perdono e ricominciare, ma ora lei vuole essere felice. Da qui il ritorno in Argentina.

Infine a proposito della sua nuova relazione con L-Gante, Wanda Nara ha fatto sapere:

«Abbiamo tutti contro, famiglie e amici. Sono più grande di lui e quando mi chiedono cosa abbia visto in lui, rispondo che ho rivisto la mia essenza. In questo momento della mia vita sentivo il bisogno di tornare ai miei valori. Mi ricorda la Wanda del quartiere».