1 La replica di Teresa Langella

Sono passati più di due anni da quando Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno ufficialmente dato il via alla loro relazione. Come ben sappiamo i due si sono conosciuti a Uomini e Donne durante il percorso da tronista della bella cantante partenopea. Dopo una serie di problemi iniziali la coppia ha trovato un equilibrio e una stabilità e a oggi Andrea e Teresa sono due dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Proprio in questi giorni la Langella e Dal Corso si stanno godendo una meritata vacanza, insieme alla famiglia di lei. Tuttavia alcune ore fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Un’utente infatti ha offeso non solo Andrea, ma anche Teresa, i suoi parenti e tutti i cittadini napoletani. La persona in questione ha infatti inviato un messaggio in direct all’ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi, affermando:

“Povero Andrea, da degustatore raffinato di vini pregiati alle vacanze con una ciurma di napoletani”.

A quel punto Teresa Langella ha deciso di replicare all’offesa ricevuta, e con un lungo post su Instagram, nel quale ha giustamente sbottato, ha dichiarato:

“Non se ne può più!! Adesso BASTA. La stessa Gentaglia che poi critica chi è razzista…e voi cosa pensate di essere?! Che povertà d’animo, che brutta gente! Siete la rovina del mondo. Se solo aveste la metà del cuore e della gioia che emaniamo Noi vi nascondereste dalla vergogna e vivreste la vostra triste vita con la testa sotto la sabbia. ’Mbaratv A‘ campá .(imparate a saper stare al mondo)”.

Immediatamente a prendere le parti di Teresa Langella, di Andrea Dal Corso e di Napoli sono stati centinaia di utenti, che hanno duramente attaccato l’utente in questione. Nel mentre anche l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è intervenuto per dire la sua. Andiamo a scoprire le sue dichiarazioni in merito a quanto accaduto.