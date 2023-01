Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sposano: la romantica proposta di matrimonio (VIDEO)

NEWS

31 Gennaio 2023

Gli ex di Uomini e donne Teresa Langella e Andrea Dal Corso presto sposi

Sono stati alcuni anni fa protagonisti di Uomini e donne e la loro scelta fu anche particolare. Stiamo parlando di Teresa Langella e Andrea Dal Corso, lei era tronista e lui corteggiatore. Il periodo era quello delle scelte nella villa e lei scelse appunto lui, il quale però non si presentò. Ci furono successivamente dei confronti tra i due, sia lontano dalle telecamere che negli studi del programma. E alla fine Andrea capì che Teresa era la donna della sua vita. E le chiese di iniziare una storia insieme.

Teresa e Andrea stanno ancora insieme, portano avanti i loro progetti lavorativi e facendo spesso viaggi in destinatazioni da sogno. E proprio in uno di questi paradisi terrestri è arrivata la proposta di matrimonio. In una maniera molto romantica, Andrea Dal Corso ha chiesto a Teresa Langella di sposarlo. Il tutto è stato ripreso con i loro cellulari e anche un drone. Tutto organizzato dall’ex corteggiatore.

Ad annunciare questo loro matrimonio è stata proprio Teresa attraverso il suo profilo Instagram. Qui ha caricato il video montato della proposta. Inoltre nella didascalia hanno scritto:

“E chi se lo sarebbe mai aspettato? Mi dicesti: ‘In uno di questi post-it c’è scritto il luogo in cui ti chiederò di sposarmi’. E quel giorno è oggi! Non ho mai pianto così tanto in tutta la mia vita, ho ancora le mani che mi tremano e il fiato corto, cortissimo. Continuavo a ripetermi che non era possibile, che tutto quello non era reale, perché un’Emozione così grande…ferma il tempo. Ho detto Sì…all’Uomo che sognavo sin da bambina, al padre dei miei figli. Ti ho detto Sì perché sei tutta la mia vita e voglio vivere con te per il resto dei miei giorni. Noi due, mano nella mano con i capelli bianchi e qualche ruga in più. Ti amo oltre ogni cosa. E adesso ti prego, chiedimi ancora, cos’è la felicità?”

Come vediamo dal video, Andrea ha organizzato per Teresa un volo in elicottero che li ha portati su un’altra spiaggia. Qui lui aveva già scritto sulla sabbia la fatidica domanda che lei ha letto dall’alto.

Facciamo i nostri più cari auguri a Teresa Langella e Andrea Dal Corso per questa splendida notizia.