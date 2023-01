Amici 22, Megan va contro Todaro: “Non mi sento valorizzata dal mio professore”

NEWS

Debora Parigi | 31 Gennaio 2023

Amici 22

Le parole di Megan a Emanuel Lo nel daytime di Amici 22

Nela daytime di ieri di Amici 22 abbiamo visto che sia Megan che Maddalena sono state chiamate in studio per una comunicazione. Entrambe si sono mostrate molto preoccupate per questa notizia, non sapendo cosa stesse per accadere e considerando la vicinanza all’inizio del Serale.

Nel daytime di oggi abbiamo visto prima Maddalena essere stata convocata da Alessandra Celentano. La maestra le ha detto di averla vista tornare indietro nel suo percorso e quindi deve per forza cambiare o non arriverà al Serale. Così le ha datto un compito di hip hop. Anche il suo professore le ha mandato una lettera con un compito (più o meno per gli stessi motivi), questa volta di latino contaminato.

Per quanto riguarda Megan, invece, a convocarla è stato Emanuel Lo, il quale le ha fatto molti complimenti per il suo percorso nella scuola. Infatti le ha detto di aver visto un grande miglioramento e grandi capacità, considerando anche com’è entrata. Però ultimamente qualcosa non lo convince nelle sue performance e non sa da cosa è dovuto. Le ha quindi chiesto cosa ci fosse che non andava, se fossero le classifche che l’hanno un po’ abbattuta.

A questo punto Megan ha risposto che ci sono una serie di cose. Sicuramente l’ingresso di ballerini molto bravi la stanno preoccupando. Ma soprattuto, ha esplicitamente detto di non sentirsi valorizzata dal suo professore. La ballerina si è quindi espressa con delle critiche nei confronti di Raimondo Todaro, dicendo che forse lui non la capisce totalmente.

Emanuel ha compreso questo e così le ha detto che aveva un compito da assegnarle. Questo compito lo abbiamo visto in questo daytime di Amici 22, una coreografia dimostrata da Giulia Stabile che è piaciuta tantissimo a Megan. Anche Gianmarco è rimasto davvero contento e pure Ramon ha espresso grandi complimenti. Tutti si sono trovati concordi nel dire che si tratta di una coreografia perfetta per lei e che possa davvero metterla in risalto.

Come prenderà tutto questo Raimdono Todaro? Vedremo nel prossimo daytime o magari sapremo qualcosa nella registrazione di della puntata di domani. Intanto potete rivedere tutto il daytime di oggi sul sito di Witty TV.