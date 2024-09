Venerdì 6 settembre va in onda l’ultimo appuntamento settimanale di The Family. Leggiamo la trama, tutto quello che c’è da conoscere sugli episodi e dove poterla guardare in TV e streaming.

Anticipazioni The Family 6 settembre

Ultime anticipazioni di The Family per questa settimana. Nella puntata del 6 settembre la trama della serie televisiva prevede che…

Aslan “sequestra” Devin con l’intento di evitare che venga arrestata dalla polizia.

Intanto tutti solo alla ricerca di Tolga, per differenti motivazioni.

Scorrendo le anticipazioni della serie turca sappiamo ancora che Hulya quando scopre di non essere più presidente della fondazione, si arrabbia tantissimo.

Ma le notizie sulla soap opera non sono finite. E quelle che leggerete saranno da tenere a mente, se intendete proseguire la visione.

Quando va in onda

Se fino a oggi quando vi siete domandati: quando va in onda The Family e a che ora? Abbiamo risposto alle 14:45 su Canale 5, ora c’è da fare i conti con una modifica molto importante.

La soap opera televisiva infatti dal 2 settembre avrà una nuova casa e sarà trasmessa solo ed esclusivamente su Mediaset Infinity. Quindi se vorrete vedere o rivedere il serial potrete fare affidamento solo a questo importante mezzo a disposizione.

Quante puntate ci sono di The Family

Quanti episodi di The Family ci sono ne 2024 e da quante stagioni è formata la serie? Composta da due sole stagioni, la soap opera ha 13 e 17 episodi. Così come è stata mandata in onda in Turchia!

Mentre invece in Italia ci sarà la possibilità di poter seguire molte più puntate a causa della divisione differente degli episodi, che sono decisamente molti di più.

The Family dove guardare in TV e streaming

In TV dove si può guardare The Family? Dal 2 settembre su Canale 5 non si possono guardare le puntate mandate in onda giornalmente. Da questa data in poi, come detto, le cose cambieranno.

A partire dal 2 settembre infatti, dal lunedì al venerdì, la serie sarà trasmessa in streaming in italiano, sulla piattaforma gratuita di Mediaset Infinity, sito e/o app.