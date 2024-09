Siete curiosi di conoscere le anticipazioni di Endless Love per il 26 agosto? La serie turca torna con avvincenti episodi! Andiamo a scoprire la trama e dove vederlo in streaming.

Anticipazioni Endless Love 6 settembre

È venerdì e ciò significa che Endless Love ci regala un appuntamento doppio. Non solo al pomeriggio alle 14:10, ma anche in prime time su Canale 5. Vediamo insieme le anticipazioni. Ecco la trama.

ORE 14:10

Kemal viene assolto ed esce di prigione. Insieme ai suoi cari, ad attenderlo c’è anche Nihan. Dato l’imbarazzo dei familiari, Leyla chiede alla nipote di andare via. In quel momento Kemal appare scosso, ma va verso di lei, la quale nel mentre riceve un video: Emir ha fatto rapire la sua bambina, Deniz.

Nihan rimane sotto choc e si allontana velocemente per incontrare il marito. Emir detterà le condizioni per ridarle la figlia. Quali? Tornare a vivere con lui e non chiedere aiuto a nessuno o potrebbe fare la figlia in adozione.

ORE 21:30

Secondo le anticipazioni di Endless Love Nihan tenta di denunciare Emir, ma con scarso successo. Peraltro ha la certezza che abbia corrotto il poliziotto. Infatti la giovane viene arrestata per diffamazione. In preda al panico dà fuco alla casa di Emir, la stessa in cui vuole che torni a vivere per riavere la figlia Deniz.

Emir nel mentre cerca un avvocato e trova una donna disposta a sporcarsi le mani per lui. Kemal, invece, con l’aiuto di Zehir, sta per mettere in atto la sua vendetta. Leyla tenta di fermarlo, con scarso successo. La prima vittima sarà Sitki, la guardia carceraria che gli ha reso la detenzione un inferno.

Nihan intanto cerca di ingaggiare un investigatore per rintracciare la sua bambina e Kemal l’attira con uno stratagemma. Durante il loro incontro la pittrice si renderà conto che il ragazzo che amava non esiste più, poiché Kemal è molto cambiato.

Quest’ultimo infatti si reca dal direttore del carcere e gli annuncia di aver portato la moglie e la figlia in un posto sicuro e che non glieli farà vedere per un anno, come ha fatto lui impedendogli di vedere i genitori.

In un secondo momento, alla cena organizzata da Fehime in onore del ritorno a casa di Kemal, Zeynep si presenta con una bimba nella culla.

Per sapere come finisce e quante puntate mancano da qui alla fine, ci sarà ancora da attendere. Seguiteci per altre news!

Quando va in onda

Endless Love quando va in onda? Come previsto il palinsesto di Canale 5 è cambiato e quindi ci sono tante novità, ma non troppe.

La prima è che la serie televisiva è in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14:10. Altra notizia è che proprio venerdì 6 settembre (da capire poi come evolverà in seguito) è prevista anche la puntata in prima serata.

Anche il sabato abbiamo appuntamento con Endless Love al pomeriggio. Appuntamento fissato dunque dalle 14:45!

Quanti episodi ha Endless Love

La serie quanti episodi ha? Formata da 2 stagioni sappiamo che in Turchia è divisa in 35 e 39 episodi ognuna.

In Italia il serial è stato diviso in modo diverso, quindi si sono superati gli oltre 160 episodi per la prima stagione e resterà da capire cosa succederà con la seconda, attualmente in onda.

Dove vederlo in TV e streaming

TV e streaming sono le possibilità che abbiamo e che ci dicono al meglio dove vedere Endless Love.

Principalmente abbiamo Canale 5, certamente il modo più comodo tra tutti per poter seguire il serial televisivo.

In streaming (in italiano ovviamente) si può usufruire di Mediaset Infinity. Su app o sito si può guardare la serie in diretta o come si vuole.