1 Fedez e Chiara Ferragni annunciano The Ferragnez La Serie 2

Pochi minuti fa è arrivata la notizia che noi tutti stavamo aspettando. Fedez e Chiara Ferragni hanno infatti annunciato sui social l’arrivo di The Ferragnez La Serie 2! Come sappiamo lo show ha debuttato su Prime Video lo scorso dicembre e in pochissime ore è diventato uno dei contenuti più visti della piattaforma streaming. Nel corso degli 8 episodi andati in onda abbiamo seguito da vicino la vita privata e professionale di Federico e Chiara, che ci hanno mostrato un lato inedito della loro famiglia. Da mesi il web chiedeva l’arrivo di un’altra stagione e adesso tutti i fan sono stati accontenti. Già qualche ora fa la notizia dell’inizio delle riprese aveva fatto il giro del web. Questo infatti quello che ha svelato Pipol Tv:

“In molti si sono chiesti come mai Chiara Ferragni fosse seguita, durante l’evento Love Mi dagli ascolti record su Italia 1 e organizzato da marito Fedez, dalle telecamere. Lo sveliamo noi di Pipol. In questi giorni sono iniziate le riprese della seconda serie tv ‘The Ferragnez’ sempre per Amazon Prime. Ecco svelato il motivo del caos tra cameraman e autori che c’era intorno a lady Ferragni e Fedez. La coppia oggi è destinata sempre più nel ritrovarsi come la famiglia più amata dagli italiani e più cliccata e seguita sui social. Noi tifiamo per loro”.

Adesso dunque arriva l’ufficialità: Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato l’arrivo della seconda stagione, che andrà in onda sempre su Prime Video. Ma quando esce The Ferragnez La Serie 2? Il rapper e l’imprenditrice digitale hanno risposto anche a questo. I nuovi episodi arriveranno nel 2023, tuttavia al momento non conosciamo ancora la data esatta!

In attesa di avere ulteriori news in merito, andiamo a rivedere cosa è accaduto solo pochissimi giorni fa, quando Fedez ha fatto una bellissima dedica a sua moglie che ha commosso il web e la stessa Chiara Ferragni.