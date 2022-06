1 Perchè Chiara Ferragni era inquadrata di continuo?

Solo due giorni fa, il 28 giugno, è andato in onda il concerto benefico Love Mi, organizzato da Fedez e J-Ax. L’evento è stato un vero e proprio successo e a supportare Federico non poteva mancare la sua amata Chiara Ferragni. La moglie del cantante è stata inquadrata molto spesso nel corso della serata, così come gli altri membri della famiglia. Qualcuno è parso felice di questo, mentre altri avrebbero fatto il broncio, lamentando il fatto che la regia anziché dedicarsi al pubblico restava spesso fissa sull’influencer. Ma c’è un motivo!

A quanto pare il tutto sarebbe legato, come riporta Pipol TV, a The Ferragnez. La serie infatti si vocifera già da tempo che avrà una seconda stagione e la pagina Instagram conferma i rumor, spiegando appunto il perché delle tante inquadrature mirate. Il tutto sarebbe quindi legato allo show, ma leggiamo quanto scrive il portale:

“In molti si sono chiesti come mai Chiara Ferragni fosse seguita, durante l’evento Love Mi dagli ascolti record su Italia 1 e organizzato da marito Fedez, dalle telecamere. Lo sveliamo noi di Pipol. In questi giorni sono iniziate le riprese della seconda serie tv ‘The Ferragnez’ sempre per Amazon Prime. Ecco svelato il motivo del caos tra cameraman e autori che c’era intorno a lady Ferragni e Fedez. La coppia oggi è destinata sempre più nel ritrovarsi come la famiglia più amata dagli italiani e più cliccata e seguita sui social. Noi tifiamo per loro”.

Nulla di strano quindi. L’influencer aveva a suo seguito un cameramen proprio per avere delle immagini per The Ferragnez. Mistero risolto! Sempre durante Love Mi c’è stato un momento davvero commovente che ha coinvolto proprio Fedez e Chiara Ferragni. Continua…