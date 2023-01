The Ferragnez, in corso le riprese della seconda stagione: spoilerato il contenuto della trama

NEWS

Debora Parigi | 21 Gennaio 2023

The Ferragnez

Ci sarà una seconda stagione per la docu-serie The Ferragnez e ora sappiamo come sarà una parte della trama.

Sanremo torna nella seconda stagione della serie The Ferragnez

Si sta girando in questo periodo la seconda stagione di The Ferragnez, la serie di Prime Video sulla vita di Chiara Ferragni, Fedez e la loro famiglia (figli e parenti compresi). E com’è stato per la prima stagione, Sanremo sarà di nuovo protagonista in una parte di questa seconda stagione dello show. A rivelarlo è stato il sito Dagospia.

Ricordiamo infatti che nella stagione uscita lo scorso anno abbiamo visto la partecipazione di Fedez al Festival insieme a Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome. In particolare la docu-serie aveva mostrato anche la parte in cui il cantante aveva spoilerato per sbaglio un pezzo del brano in una storia su Instagram. Proprio l’evento e la telefonata tra il rapper e Amadeus fu immortalata dalle telecamere che stavano seguendo la coppia per la realizzazione della serie.

E se nella prima stagione di The Ferragnez abbiamo visto il Festival dal punto di vista di Federico, questa volta ci sarà anche Chiara. Due anni fa lei non aveva seguito il marito, tra pandemia e ultime settimane di gravidanza. Per Sanremo 2023, invece, sarà proprio Chiara Ferragni grande protagonista, dato che è stata scelta come co-conduttrice per la prima e l’ultima serata del Festival. Non mancherà anche Fedez che invece sarà ospite sul palco della nave di Costa Crociere.

Come riporta il sito TVBlog, la coppia avrebbe affittato una villa nell’entroterra sanremese. Non si sa se si tratta della stessa che il cantante aveva affittato nel 2021. Con Federico e Chiara ci saranno anche i figli Leone e Vittoria. E saranno presenti anche le rispettive famiglie per stare tutti insieme e per aiuto con i figli quando la coppia dovrà lavorare. Quindi nella serie di Prime Video potremo vedere tutto il backstage di questa settimana sanremese, fatto di ansie, preoccupazioni, emozioni, gioie indescrivibili e momenti di quotidianità.