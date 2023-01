NEWS

Andrea Sanna | 21 Gennaio 2023

verissimo

Verissimo: le parole di Jolanda Renga

Il sabato pomeriggio di Canale 5 è arricchito dalla presenza nel palinsesto di Verissimo. Silvia Toffanin oggi, per la prima volta, ha accolto in studio Jolanda Renga, figlia del noto cantautore Francesco Renga e dell’attrice Ambra Angiolini. Un’intervista esclusiva dove ha non solo parlato del bellissimo rapporto che la lega alla sua famiglia, ma anche del rapporto con i social.

Il mondo del web non è sempre benevolo e Jolanda Renga purtroppo lo sa bene. Non molto tempo fa la giovane è stata piuttosto bersagliata sul suo aspetto fisico: “Sentirmi dire ‘sei brutta’ o ‘non sei bella come tua mamma’, mi ha fatto male. Ho capito che era una ferita aperta”, ha rivelato ai microfoni della trasmissione Mediaset.

Rispetto ad altre volte, però, la giovane 19enne non è riuscita a stare zitta e ha reagito a modo suo, con garbo. Prima di ricordare ciò che è successo, però, Jolanda Renga ha spiegato il perché ha deciso di rendere visibile a tutti il suo account ufficiale:

“Quando ho deciso di rendere pubblico il mio profilo Instagram l’ho fatto perché ho pensato potesse essere uno strumento utile per dire le cose a cui tengo. Aprendo il profilo sono arrivati i primi follower e con loro anche i primi commenti positivi e negativi”.

Un giorno, però, mentre guardava i social, ha visto un video di un ragazzo che si complimentava con lei in realtà. Ma il peggio è arrivato quando è andata a leggere i commenti al filmato. E no, non erano tutti positivi: “Mi hanno molto ferito e ho pianto per un’ora”, ha detto. A seguito di ore di sconforto però, Jolanda Renga ha pensato bene di rispondere ai leoni da tastiera. L’ha fatto con un video diventato viralissimo in poche ore. Il gesto della figlia di Ambra e Francesco è stato molto apprezzato, per le parole scelte con cura. Con il sorriso sulle labbra ha spiegato:

“L’ho registrato di getto, senza chiedere consiglio ai mei genitori o amiche come faccio di solito. Volevo fare qualcosa per me, ma anche per coloro che stavano vivendo una situazione simile alla mia. Ciò che mi ha reso davvero felice è stato conoscere le storie di ragazze e mamme che mi hanno ringraziato per quello che ho detto. È stata la vittoria più grande”.

Con quel video e con queste parole, Jolanda Renga ha dato un grande insegnamento a tutti coloro che, purtroppo, non riescono a tenere a bada la lingua e sferrano attacchi gratuiti e non richiesti sul web.

QUI il video con l’intervista completa.