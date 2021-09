Januaria Piromallo è entrata nel reality The Real Housewives di Napoli a partire dalla seconda stagione. Purtroppo, però, la sua avventura pare abbia avuto risvolti davvero poco piacevoli. Una stagione fatta di momenti difficili e faticosi che si è conclusa con una denuncia per molestie al regista della serie. Ma andiamo subito a vedere cos’ha dichiarato la donna a Il Corriere della Sera. Ecco cos’ha avuto da dire su Marco Mannes:

Mi sono trovata a galleggiare in mezzo a vipere e quello ci sta, può far parte del copione, ma il sassolino che ha fatto precipitare tutto è stato l’atteggiamento del regista Marco Mannes, ex attore, ex doppiatore poi promosso sul campo, che faceva battute sessiste pesanti e pecorecce, e non le sussurrava in un orecchio, ma davanti ad altri testimoni.

È un uomo temperamentoso che impone il suo potere: giravamo a Capri, io ero vestita Pucci con una parrucca di Hermès e mi annunciano che dovevamo andare nella villa di Rocco Barocco. Subito dico vado a cambiarmi perché non posso andare a casa di uno stilista con il vestito di un altro. E lui mi intima: tu qui fai quello che dico io, tu non decidi niente. Anche se la piazzata in Piazzetta è stata più colorita. Alla fine ha detto alla produzione: O lei o me…