Vincenzo Chianese | 10 Gennaio 2024

Non sono mancate le gaffe oggi a I Fatti Vostri: Anna Falchi rovescia della cera e Tiberio Timperi cade in diretta

Non sono mancate le gaffe oggi nella nuova puntata de I Fatti Vostri. Anna Falchi ha infatti fatto cadere per errore un fornellino con un pentolino che scaldava la cera e Tiberio Timperi è caduto in diretta, tra le risate generali.

La simpatica gaffe di Tiberio Timperi

Quest’anno alla conduzione de I Fatti Vostri, celebre programma in onda ogni giorno su Rai 2, c’è Tiberio Timperi. Come tutti sappiamo, il presentatore è affiancato da Anna Falchi e proprio oggi, nel corso della nuova diretta, non sono mancate una serie di gaffe che non sono passate inosservate e che hanno fatto divertire il pubblico. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che è accaduto durante la trasmissione. Tutto è iniziato quando la Falchi ha aperto il blocco del programma dedicato alla rubrica Ci Pensa Patty. Mentre si recava alla postazione però Anna, naturalmente per errore, ha urtato un fornellino con un pentolino che stava scaldando della cera, che a quel punto è caduto per terra rovesciando tutto il contenuto sul pavimento.

Prontamente così Timperi è intervenuto con uno degli addetti al programma per aiutare la sua collega e con una battuta ha affermato: “Ogni tanto si dice che noi uomini non serviamo a niente, invece…”. Pochi secondi dopo però come se non bastasse c’è stata una seconda gaffe.

Mentre Anna Falchi cercava di proseguire con il programma, Tiberio Timperi è scivolato sulla cera ed è caduto in diretta. La conduttrice è così corsa a sua volta ad aiutare il collega, che a quel punto si è rialzato ridendo. Il presentatore tuttavia non ha subito alcun danno, ma l’esilarante gaffe in breve ha fatto il giro del web, facendo divertire gli utenti.

Non è mancata la simpatica battuta della Falchi, che ha affermato: “Abbiamo materiale abbondante per Blob e Striscia La Notizia”.