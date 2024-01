Nuova indiscrezione sui motivi dell’uscita di Mew e Matthew da Amici: la segnalazione

NEWS

Debora Parigi | 10 Gennaio 2024

Amici 23

Arriva da un conoscente di lei, i motivi per cui Mew e Matthew avrebbero lasciato per sempre la scuola di Amici

Continuano a uscire notizie inerenti l’addio di Mew e Matthew alla scuola di Amici. Pare che il motivo sia legato proprio all’ex allieva di Lorella Cuccarini. E adesso alcuni fan hanno parlato di quale sarebbe il problema della cantante.

Problemi di salute per Mew?

La notizia di ieri, detta all’improvviso, dell’uscita di Mew e Matthew dalla scuola di Amici ha suscitato il panico tra i fan. E in generale il pubblico si è chiesto cosa fosse accaduto ai due cantanti. Sono uscite tantissime teorie, addirittura qualcuno ha parlato di gravidanza. Ipotesi prontamente smentita dalla diretta interessata. E proprio lei ieri ha messo dei like su Twitter in cui si parlava che fosse successo qualcosa di grave.

Molti hanno ipotizzato che la volontà di uscire fosse di Matthew, dato che in più occasioni ha espresso il suo malessere all’interno della scuola. E quindi in tanti hanno creduto che lei lo avesse semplicemente seguito, esprimento disaccordo su questa scelta. Ma questa mattina un nuovo like della cantante ha fatto capire che era l’esatto contrario. A quanto pare era lei a provare un forte malessere tanto da abbandonare Amici e lui l’avrebbe semplicemente seguita per starle vicino, dato che non era soddisfatto del suo percorso.

Su questa teoria adesso è uscita una nuova notizia riportata da una delle fondatrici di Isa e Chia. E la segnalazione le è arrivata da parte di un utente che ha avuto informazioni da un amico di Mew. Nella segnalazione si legge:

“Sul gruppo Telegram di Mew un ragazzo, che dice già da settembre di conoscerla, ha detto che gli è stato riferito dalla sorella di lei che il motivo dell’abbandono è che Mew aveva cominciato a non stare più bene in quel contesto. E anche che aveva avuto attacchi d’ansia, cosa di cui lei aveva parlato in un daytime dicendo che in passato aveva sofferto di attacchi di panico. E quindi forse il fatto che erano ritornati, le ha fatto subito capire che a livello mentale, psicologico c’era qualcosa che non stava più andando bene”.

Parlando dell’ex allievo di Anna Pettinelli, invece, sarebbe confermata l’ipotesi di lui che ha deciso di seguire lei prendendo la palla al balzo visti gli utlimi avvenimenti che lo riguardavano. L’utente ha continuato raccontando:

“Invece per Matthew, lui è già da prima di Natale che stava pensando di lasciare. Perché non si sentiva apprezzato e perché qualsiasi cosa faceva veniva criticato. Quindi penso che lui (anche capendo da un commento su Twitter a cui ha messo like) abbia preso la palla al balzo per andarsene. Speriamo solo che stiano bene a questo punto. Soprattutto lei che, non sembra, ma l’ha fatto capire sempre in quel daytime che è molto fragile”.

Ovviamente queste che abbiamo riportato sono solo indiscrezioni e vanno prese come tali. Non sappiamo cosa sia realmente successo a Mew e Matthew. Una parte del pubblico chiede che, se questi sono i motivi, sarebbe giusto che ad Amici ne parlassero. Anche per dare un messaggio agli spettatori su certi problemi di salute. Però, aggiungiamo noi, che se i diretti interessati non vogliono che si sappia è giusto rispettare la loro volontà.