Andrea Sanna | 19 Settembre 2023

I fatti vostri

Gelo a I Fatti Vostri tra la Falchi e Timperi

A seguito della conduzione di Uno Mattina Estate, Tiberio Timperi è tornato in Rai per presentare la nuova stagione de I Fatti Vostri. Al suo ingresso in studio, però, si è verificato un episodio che non è sfuggito ai telespettatori. Quando il conduttore ha salutato il pubblico, ha presentato prima Flora Canto e, successivamente, Anna Falchi.

Proprio nei confronti di quest’ultima ha pronunciato una frase che ha sorpreso non solo la sua partner di lavoro, ma anche chi era all’ascolto. Tiberio Timperi ha infatti esordito a I Fatti Vostri chiedendo alla collega come si dice buongiorno in svedese. Forse pensava che la presentatrice avesse origini svedesi o magari semplicemente voleva essere una battuta? Non lo sappiamo. Sta di fatto che le ha domandato: “Buongiorno a tutti, ma come si dice buongiorno in svedese?”, rivolgendosi alla Falchi.

La conduttrice ha subito fatto presente la gaffe commessa dal conduttore, facendole notare, in realtà, che le sue origini sono finlandesi. Per tale ragione Anna Falchi ha subito corretto il collega de I Fatti Vostri con questa frase: “Semmai in Finlandese, parti subito male, non hai studiato la mia biografia“

Per un attimo dopo l’intervento della Falchi è calato il gelo in studio e sembra essersi quasi creato un certo imbarazzo tra le parti. Poco dopo però la stessa ha cercato di prendere le redini della situazione e rompere il ghiaccio: “Comunque benvenuti e benvenuto anche a Tiberio Timperi e Flora Canto, new entry di questa nuova edizione del programma“.

Sui vari social network è diventato virale il video del momento, dove per l’appunto c’è questo scambio di battute tra Anna Falchi e Tiberio Timperi a I Fatti Vostri. I più non hanno potuto fare a meno di notare non solo la risposta della presentatrice, ma anche la reazione del suo collega dopo la gaffe.