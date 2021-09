La classifica redatta dal Time

Come ogni anno il Time ha stilato la classifica delle 100 persone più influenti del 2021. Tra questi notiamo anche la presenza di un italiano, ovvero Mario Draghi. Nella categoria “leader“, infatti, il nostro Presidente del Consiglio appare le 20 personalità selezionate dal magazine. Con lui anche Joe Biden e Donald Trump. Nel trafiletto della rivista, come riporta anche il sito Biccy, leggiamo quanto segue:

Gli Stati Uniti sono grati di avere Mario di nuovo come partner. Guida il Paese attraverso la pandemia con mano abile, difendendo una rapida campagna vaccinale e misure di ristoro per imprese e lavoratori. Sostenuto da un vasto stanziamento di fondi UE, il premier italiano ha messo in moto politiche necessarie e politicamente difficili per rendere più verde l’economia, ridurre le diseguaglianze e avanzare con la digitalizzazione.

Il nuovo numero del Time è uscito proprio oggi con sette copertine diverse. In queste compaiono: il Principe Harry e la moglie Meghan Markle, la ginnasta Simone Biles, l’attrice Kate Winslet, la cantante Billie Eilish, la direttrice del WTO Ngozi Okojo-Iweala, l’amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang e la scrittrice Cathy Park Hong. Ovviamente la lista è lunghissima e troviamo tantissime altre celebrità, come per esempio alcuni proveniente dal campo musicale. Stiamo parlando di Dolly Parton e Britney Spears, per esempio.

Tra gli attori e artisti elencati dal Time, invece, possiamo citare la regista Chloé Zhao, Scarlett Johansson, il rapper Lil Nas X, Steven Yeun, Omar Sy e tanti altri. Nella categoria “Titans“, invece, possiamo vedere la produttrice Shonda Rhimes, la giornalista Nikole Hannah-Jones, il giocatore di football Tom Brady e Youn Yuh-Jung, la prima attrice su coreana a vincere un Premio Oscar come miglior attrice non protagonista per il film Minari.

La lista completa, ovviamente, può venire consultata sul sito della rivista. Continuate a seguirci per tante altre news.

