Luca Calvani età, altezza e biografia

Cosa sappiamo della biografia di Luca Calvani, chi è l’attore e dov’è nato? Quanti anni ha? L’ex modello è nato il 7 agosto 1974 a Prato sotto il segno del Leone e la sua età è di 50 anni.

Quanto è alto Luca Calvani? L’altezza dell’attore corrisponde a 1 metro e 88 centimetri, mentre il peso è di 75 kg.

Sul percorso di studi sappiamo che ha conseguito il diploma di perito tessile presso l’Istituto Buzzi di Prato, per poi trasferirsi a New York.

Ha lavorato in un’azienda di tessuti e al contempo ha iniziato a studiare recitazione, sua passione per poi tornare in Italia e proseguire a Roma. Con sacrificio e determinazione è riuscito a farsi notare e diventare un volto noto della TV e ottenere diverse parti in Italia e all’estero.

Vita privata

Chi è l’ex moglie di Luca Calvani e chi invece il suo attuale compagno? Ha dei figli? Circa la vita privata dell’attore possiamo dire che ha avuto una lunga relazione con Francesca Arena, da cui ha avuto una figlia di nome Bianca.

Terminata la storia d’amore (dal 2007 al 2015), nel giugno 2022 Luca Calvani ha deciso di scrivere un nuovo capitolo della propria vita. L’attore ha fatto pubblicamente coming out e raccontato sui social la relazione con l’imprenditore Alessandro Franchini, con cui sta insieme dal 2016.

Dove vive Luca Calvani? L’attore vive in Toscana insieme alla sua dolce metà Alessandro. Insieme ai loro adorabili cagnolini, che spesso vediamo nei video postati sui social network

Nulle le informazioni sul patrimonio.

Sempre a proposito della vita privata di Luca Calvani sappiamo che ha un fratello minore di nome Marco. Anche lui è un attore e si è affermato come drammaturgo e regista in Italia e in America.

Dove seguire Luca Calvani: Instagram e social

Vi siete chiesti se Luca Calvani dispone dei social? La risposta è sì! L’attore ha un profilo Instagram molto seguito dove condivide momenti che riguardano la sua vita lontana dai riflettori, ma anche i numerosi progetti lavorativi. È presente anche su Twitter (oggi X).

Chi già lo segue peraltro avrà notato che mostra tutto ciò che è legato all’imprenditoria che si è costruito nella sua Toscana.

Carriera

E la carriera? Come detto in precedenza nella biografia, dopo il diploma e il trasferimento a New York(dove ha intrapreso lo studio della recitazione), Luca Calvani è tornato in Italia per affinare questo suo grande amore. Dopo l’Actor’s Studio ha proseguito presso all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma.

Il debutto in TV è arrivato nel 2000 con Distretto di Polizia e poi nel grande schermo con il film, Al momento giusto. La svolta però è arrivata quando ha recitato una parte in Sex and the city. La popolarità dunque dà un qualcosa in più alla carriera di Luca Calvani, specie quando ha avuto modo di partecipare a vari programmi TV Rai e Mediaset e quando è arrivato a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore.

Nel 2006 ha anche vinto L’Isola dei Famosi e grazie a tale successo è riuscito anche ad accaparrarsi delle parti nella storica soap di Beautiful, in un film indiano, così come in Carabinieri 4, Tutti pazzi per amore, Il commissario Manara e nella seconda stagione di Romanzo Criminale. Al contempo ha proseguito la carriera da modello. Poi è arrivata anche l’opportunità di recitare nel 2011 nella pellicola di Woody Allen, To Rome with Love. Quattro anni dopo ha ricevuto il ruolo in Operazione U.N.C.L.E di Guy Ritchie.

Dopo aver lavorato con Sky come inviato di Ogni Mattina su TV8, nel 2022 su Real Time ha ricoperto il ruolo di giurato di Cortesie per gli ospiti, sostituendo il giudice Diego Thomas, accanto a Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi.

Oggi Luca Calvani ha messo da parte la recitazione e si occupa principalmente della produzione di gin e della cura dell’agriturismo “Le Gusciane Lovely Tuscan Reatreat”, in provincia di Lucca, insieme al suo compagno.

Film e serie TV con Luca Calvani

Al cinema e in TV Luca Calvani è stato protagonista di diversi progetti. Partiamo dal grande schermo dove ha recitato in tante pellicole. Queste a seguire vanno dal 2000 al 2009. E ci concentriamo su Al momento giusto, Absolutely Fabulous o Le Fate Ignoranti.

La carriera prosegue poi con Il diario di Matilde Manzoni e Parallel Passage, sempre nei primi anni 2000. Poi Il ronzio delle mosche, Freezerburn e Sguardi controversi così come The Good Gy o The International.

Si passa poi al 2010 quando è stata la volta di La fontana dell’amore, Maschi contro Femmine e The Rome with love (nel 2012). Operazione U.N.C.L.E. invece risale al 2015, mentre invece Wrobiony al 2016.

Poi nel 2019 è stata la volta di Viaggio ai confini della Terra e Poised. Al 2020 invece risale la sua presenza in Shakuntala Devi e infine tre anni più tardi in Il calcio con le pere (che l’ha visto alla regia) e In the Fire.

Luca Calvani ha lavorato anche in una web series dal titolo Bagnini e a teatro negli spettacoli Sangue del mio sangue e Eunuchus.

Soffermandoci invece sulle serie TV, citiamo Distretto di Polizia, Così gira il mondo e Sex and The City. A seguire Quarto piano scala a destra, ma anche Carabinieri 4. In seguito Cotti e mangiati e La freccia nera. Poi è stata la volta di Un posto al sole e Tutti pazzi per amore.

E ancora Luca Calvani lo abbiamo visto ne Il Commissario Manara, in Don Matteo 7 o in Ho sposato uno sbirro 2. Poi è stata la volta di Sposami, Beautiful e Una buona stagione. Ancora poco dopo ha recitato in I Durrell – La mia famiglia e altri animali e The Generi, per poi passare a L’Ultimo de’ Medici.

Distretto di polizia

È proprio l’amatissima serie Distretto di polizia a segnare il debutto televisivo dell’attore nel 2000. Dopo questa parte per lui si sono aperte così altre porte.

Le fate ignoranti cast

Nel corso della sua carriera di attore, Luca Calvani è stato protagonista e ha recitato in diversi film, tra cui Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek.

Nel cast della pellicola anche il fratello Marco.

Sex and the city

Successivamente Luca Calvani è comparso nel secondo episodio della quarta stagione di Sex and the city, dal titolo “Scrittrice in passerella”. Negli States la puntata è andata in onda il 3 giugno 2001.

Beautiful

Tra il 2012 e il 2013 per 11 episodi Luca Calvani ha preso parte a Beautiful, dove ha interpretato il ruolo del prete che ha poi sposato Liam e Hope a Polignano (in Puglia).

Programmi TV con Calvani

Non solo film e serie televisive, Luca Calvani è stato protagonista anche di alcuni programmi della nostra TV. Pensiamo per esempio a Uomini e Donne, ma anche L’Isola dei Famosi, Effetto Sabato, Camera con vista o Il bello delle curve.

Si passa infine a trasmissioni quali Ogni mattina, Cortesie per gli ospiti e oggi, nel 2024, il Grande Fratello!

Uomini e Donne

Per chi non lo ricordasse, Luca Calvani ha preso parte a Uomini e Donne nel 2004/2005 come corteggiatore di Valentina Gioia. Quest’ultima scelse poi Marco Buniello.

L’Isola dei Famosi

Nel 2006 abbiamo visto Luca Calvani protagonista della quarta edizione de L’Isola dei Famosi. È riuscito ad arrivare alla vittoria finale.

Cortesie per gli ospiti

A seguito della parentesi lavorativa su TV8 a Ogni mattina, nel 2022 Luca Calvani è entrato nel cast di Cortesie per gli ospiti su Real Time.

Luca Calvani al Grande Fratello

Che fine ha fatto Luca Calvani? Oggi nel 2024 ha deciso di mettersi alla prova in una nuova sfida come il Grande Fratello. È stato scelto infatti tra i concorrenti del reality show di Canale 5.

Avrà così modo di mettersi alla prova e farsi conoscere meglio dal pubblico.

Il programma ricordiamo ancora una volta che è condotto da Alfonso Signorini e vede la presenza di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste. Inviata social è Rebecca Staffelli.

I concorrenti del Grande Fratello

E i concorrenti? Chi vedremo oltre Luca Calvani nella Casa del Grande Fratello. Qui a seguire scopriamo subito l’elenco di tutti i protagonisti di questa edizione.

Soffermiamoci prima sugli uomini del cast del reality show: Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Luca Calvani e Tommaso Franchi.

Mentre tra le donne citiamo la presenza di: Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Eleonora Cecere, Helena Prestes, Ilaria Clemente, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta.

Chi vincerà questa edizione del GF?

Il percorso di Luca Calvani al Grande Fratello

Per conoscere il percorso di Luca Calvani nella Casa del Grande Fratello seguiremo passo passo tutto ciò che accade nel reality show e vi aggiorneremo qui a seguire.

