Tra gli ospiti della prossima puntata di Belve ci sarà anche Tina Cipollari: ma quando andrà in onda l’intervista? Ecco quello che sappiamo.

Tina Cipollari a Belve

Senza dubbio uno dei nomi più amati del mondo dello spettacolo è quello di Tina Cipollari. Da anni infatti la celebre opinionista di Uomini e Donne è nel cuore del grande pubblico e con il passare del tempo è riuscita a conquistarsi l’affetto dei telespettatori del dating show di Maria De Filippi e non solo.

Ancora oggi la Cipollari è una delle protagoniste assolute della trasmissione e di certo alcuni dei suoi scontri con Gemma Galgani sono celebri e iconici. In queste ore nel mentre è arrivata voce che l’opinionista a breve approderà in Rai. Ma scopriamo di più in merito a questa voce di corridoio.

Stando a quanto riporta TvBlog in esclusiva, pare che tra qualche giorno Tina Cipollari arriverà a Belve come ospite di Francesca Fagnani per un’intervista a cuore aperto che promette di rimanere nella storia. Stando a quanto si legge, nelle prossime ore è prevista la registrazione con la Cipollari, che senza dubbio non deluderà le aspettative e andrà ad arricchire un’edizione particolarmente fortunata del programma in onda su Rai 2.

Ma quando andrà in onda l’intervista di Tina a Belve? Stando a quanto riportato, la chiacchierata dell’opinionista con la Fagnani verrà trasmessa nel corso della prossima puntata della trasmissione, prevista su Rai 2 martedì 10 dicembre. Ma cosa racconterà la Cipollari e quali colpi di scena attendono il pubblico? Non resta che attendere per scoprirlo.