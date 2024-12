Il padre di Mattia Zenzola arriva a sorpresa a This Is Me e lui scoppia in lacrime: ecco il bellissimo incontro

Stasera tra gli ospiti della terza puntata di This Is Me c’è stato Mattia Zenzola e per il ballerino non è mancata una bellissima sorpresa. Ad arrivate in studio è stato infatti suo padre e lui è scoppiato in lacrime.

Mattia Zenzola in lacrime a This Is Me

Grandi emozioni questa sera nel corso della terza e ultima puntata di This Is Me. Come ormai tutti sappiamo il programma celebra i più grandi talenti nati ad Amici di Maria De Filippi e stavolta ad arrivare in studio è stato anche Mattia Zenzola, vincitore della 22esima edizione del talent show. Dopo aver rivissuto il suo percorso all’interno della scuola, il ballerino ha anche infiammato il pubblico con una bellissima esibizione. Subito dopo la performance però è accaduto qualcosa che ha commosso i telespettatori e il web.

Ad arrivare a sorpresa a This Is Me è stato il papà di Mattia Zenzola, che a quel punto, sorpreso di vedere suo padre, è scoppiato in lacrime e i due si sono stretti in un emozionante abbraccio. Ma non solo. Il papà del ballerino, spendendo importanti parole per suo figlio, ha affermato:

“Tu ricordi bene che eravamo seduti sul divano a guardare Amici. Era il tuo grande sogno e tu non ci credevi. Io ti dicevo sempre che con la tua determinazione ci saresti arrivato, e ci sei arrivato”.

L’incontro tra Mattia Zenzola e suo padre ha emozionato tutto il pubblico e non sono mancate le lacrime.