Vincenzo Chianese | 15 Luglio 2023

Grande traguardo per Tiziano Ferro

Ieri sera da Padova si è chiuso ufficialmente il tour di stadi di Tiziano Ferro, che ha ottenuto un successo senza precedenti. Come in molti sapranno, era da ben tre anni che la tournée, a causa della pandemia, veniva rimandata. Tuttavia i fedeli fan del cantautore di Latina, che dal lontano 2019 stringevano tra le mani i biglietti per accedere ai live, non hanno smesso di sognare il momento in cui sarebbero tornati sotto al palco, e finalmente quest’anno il tour è diventato realtà. Con ben 14 date, Tiziano ha girato l’Italia intera da nord a sud, registrando un sold out dietro l’altro.

Nel corso delle quasi tre ore di show, Ferro ha presentato non solo i suoi più grandi successi, da Rosso Relativo, a Sere Nere, a E Fuori è Buio, ma anche alcuni brani del suo ultimo album di inediti, Il Mondo è Nostro. Non è mancato anche un emozionante momento dedicato a Raffaella Carrà, che ha commosso tutto il pubblico. Spettacolo dopo spettacolo, a salire sul palco con il cantautore sono stati anche diversi ospiti, da Tananai, ad Angelina Mango, fino ad arrivare a Laura Pausini, che si è esibita con il suo amico e collega a sorpresa a Bologna.

Termina dunque il tour di stadi di Tiziano Ferro, che ha registrato un numero di spettatori da capogiro. Sono state ben 570mila infatti le persone che hanno preso parte a questi 14 live, e di certo questo è un traguardo importantissimo per il cantante. I fan nel mentre si chiedono già quando Tiziano tornerà sul palco, e nelle prossime ore potrebbero esserci delle grandi news per tutto il suo pubblico.

In autunno infatti dovrebbe essere prevista una seconda leg del tour, stavolta nei palazzetti italiani, e di certo in molti attendono con ansia l’annuncio dei nuovi concerti.