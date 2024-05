Toledo 72: l’eccellenza di Napoli conquista l’Italia

sponsor

Redazione | 10 Maggio 2024

In grande espansione, Toledo 72 offre fragranze adatte a ogni stile grazie

ai contenitori in vetro che li rendono unici.

L’eccellenza di Napoli con Toledo 72

Dall’esperienza, la creatività e la passione per l’arte e il design della ditta Vidiglass, già presente sul mercato da quindici anni con la produzione e personalizzazione di articoli in vetro, nasce Toledo 72 (di Alberto Dicanio e Antonio Vittorio) che, agli splendidi oggetti in vetro, decide di unire il profumo, fragranze che regalano una grande sensazione di piacevolezza e raffinatezza.

E così, ai flaconi e ai cilindri e cubi in vetro verniciati a mano, Toledo 72 inizialmente ha aggiunto fragranze raffinate per creare così diffusori a bastoncini per odorare ambienti e splendide candele profumate con l’attenzione alla continua evoluzione del design italiano e con la premura di accontentare tutte le preferenze dei propri clienti no a realizzare che ora ne’ l’emblema di Toledo 72, profumi, estratti ed eau de parfum che oggi sono il loro punto vincente, ricercatissimi dalla clientela.

Gli articoli Toledo 72, tutti made in Italy, rendono la casa e qualsiasi altro ambiente unico, accogliente e speciale, creano un’atmosfera originale ed incantata suscitando emozioni grazie ai profumi sempre persistenti. Sono sempre eleganti, di stile e design, con un alto livello di ricercatezza e prestigio, arredano qualsiasi tipo di ambiente e regalano fantastiche e innumerevoli fragranze, da quelle avvolgenti, ricche, chic ed eleganti a quelle vivaci, fresche e anche delicate o calde.

Toledo 72 ha scelto di utilizzare un packaging molto accattivante che racconta l’eleganza e il prestigio dei suoi prodotti. Tutti gli articoli, pertanto, possono essere collocati anche come idee regalo, bomboniere e per vari eventi.

Alberto, chi deve ringraziare oggi per i successi ottenuti?

«L’esempio imprenditoriale di mio padre Pasquale e Carmine Vittorio padre del mio socio Antonio e naturalmente va premiato il supporto e la sopportazione delle nostri mogli, la mia Valentina ed Angela la moglie di Antonio, accanto ad

uomini di successo ci sono sempre delle grandi donne».



A breve ci sarà una nuova apertura in Sicilia?



«Sì e poi seguirà quello nel centro commerciale a Pompei».



Quanti punti vendita ci sono a Napoli?



«Attualmente uno nel centro di Napoli (via Chiaia), uno ne La Reggia Outlet di

Marcianise (CE), uno nell’aeroporto di Capodichino (NA) e poi in prossima apertura in Sicilia e a Pompei… Ma non finisce qui! Non ci fermiamo mai».

Qual è il vostro odore preferito?

«Il gusto per i profumi è molto personale e può cambiare col tempo come ogni cosa per tutti noi… Ci sono tante fragranze che amiamo e ne scopriamo sempre di più».

Riceverà il premio Malafemmena il prossimo giugno a Napoli, felice di questo riconoscimento?

«Il mio socio e io siamo davvero onorati di questo premio, dopo quello di Venezia. Per i napoletani, e non solo, il Premio Malafemmena organizzato dalla B&G Art Event Communication è un’istituzione e porta anche tanta fortuna che per chi è scaramantico come noi napoletani non guasta mai ( ride, ndr)».

A cura di Barbara Carere