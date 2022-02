1 Tom Holland brina in napoletano con Frank Matano

In occasione dell’uscita italiana di Uncharted, il film è stato mostrato in anteprima. A Roma è stato ospite uno dei protagonisti, ovvero Tom Holland, che tutti conoscono senza ombra di dubbio come Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. Frank Matano è stato scelto per intervistare la celebrità hollywoodiana e ha poi pubblicato il video sui suoi spazi social.

Il comico italiano, quindi, ha iniziato subito facendogli i complimenti per il suo grande talento. Tom ha rivelato come ha fatto per prepararsi al suo ruolo, siccome la pellicola prende ispirazione da un videogioco:

Ero fan del videogioco già da prima, quindi non ho mai avuto il bisogno di giocarci per dire sì al film. Sapevo cosa aspettarmi, il tipo di esperienza e di avventura. Ma hai ragione, appena abbiamo iniziato la preparazione è stato molto importante per noi, che chi era coinvolto negli aspetti creativi capisse cosa rappresentava il gioco. Quindi giocavamo tutti con la PlayStation. Tutto il giorno, tutti i giorni. Per entrare nel personaggio. Per me, come giovane attore, quando un regista mi dice: “Leggi questo libro per studiare il personaggio” è una noia. Ma in questo caso è stato molto divertente.

La chiacchierata tra Tom Holland e Frank Matano è stata molto lunga e dopo andremo ad approfondirne alcuni aspetti. Prima, però, concentriamoci sulla parte che ha divertito molte persone, ovvero la fine. Prima di salutarsi, oltre a una divertente freddura. Il comico lo ha fatto anche brindare in italiano. Più precisamente in dialetto napoletano. Nel video qui sotto possiamo vedere la scena (minuto 10:10).

Come possiamo vedere a un certo punto Tom si è arreso perché per lui la frase è diventata davvero incomprensibile. Come dicevamo poc’anzi, però, la chiacchierata tra i due è stata piuttosto lunga e si è parlato di alcune curiosità legate al film…