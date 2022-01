1 Le prime parole di Tomaso Trussardi

In data 18 gennaio 2022 attraverso un comunicato rilasciato all’Ansa, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno reso nota la separazione. Adesso, a poco dalla rottura, per la prima volta l’imprenditore ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista esclusiva a Il Corriere della Sera. Ecco alcuni stralci raccolti gentilmente da Isa & Chia:

La fine di un relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta — potrà sembrare strano — per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme. Oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo“, ha spiegato Tomaso Trussardi. E riguardo a Michelle Hunziker ha detto: “Rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa. Le devo moltissimo: quando l’ho conosciuta avevo 28 anni e grazie alla sua vicinanza sono cresciuto umanamente e professionalmente. Insieme abbiamo messo a fuoco i nostri valori”.

L’attenzione si è spostata poi sul rapporto con Aurora Ramazzotti. Ecco cosa ha detto a riguardo Tomaso Trussardi:

“Ho sempre cercato di pormi come un amico e un fratello maggiore, sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno. Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo”.

Ha fatto sapere Tomaso Trussardi. Ma non è finita qui, perché sulla rottura con Michelle Hunziker ha aggiunto dell’altro…