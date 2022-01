Separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Come si legge su una nota riportata dal sito dell’Ansa, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno preso una decisione. La conduttrice e l’imprenditore si separano dopo 10 lunghi anni d’amore, coronati dalla nascita di due splendide bambine come Sole e Celeste.

Termina così la storia tra una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, che tanto aveva fatto sognare i fan. Tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, che li ha portati poi a unirsi e amarsi intensamente in tutti questi anni. Da tempo, però, i follower avevano notato che i due non comparivano più insieme e qualche sospetto si è fatto largo nella mente di chi li segue, ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale dai diretti interessati. Con un comunicato congiunto, pubblicato dall’Ansa, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno fatto sapere che le loro strade si sono ufficialmente divise. Ecco le dichiarazioni fatte da entrambi:

”Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”.

Queste le uniche dichiarazioni rilasciate da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Sui social, infatti, nessuno dei due ha proferito parola al momento. Né Michelle Hunziker né Tomaso Trussardi hanno scritto nulla a a riguardo, proprio per preservare al meglio quanto successo. L’ultimo post pubblicato dalla presentatrice di All Together Now risale alla giornata di ieri. Non è escluso che i due possano condividere il medesimo messaggio anche sulle proprie pagine ufficiali, così come non è escluso che vogliano tenere lontana questa situazione dai social.

Noi di Novella2000.it auguriamo il meglio per il futuro a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

