1 GF Vip: Tommaso Eletti vuole abbandonare

L’arrivo di Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip ha scatenato non poche polemiche tra gli utenti del web, specie dopo quanto accaduto a Temptation Island, quando ha affrontato l’avventura insieme alla sua ex Valentina Nulli Augusti.

Tommaso ha deciso di rimettersi alla prova per dimostrare di essere pentito per il comportamento avuto nel villaggio sardo, anche se qualche dichiarazione su Valentina ha fatto non poco discutere. Ieri durante la puntata Eletti ha ricevuto più nomination tra tutti, così come Francesca Cipriani. I due sono finiti al televoto e chi riceverà meno preferenze andrà allo scontro nella puntata di venerdì con altri vipponi e rischierà di uscire (salvo biglietto di ritorno ovviamente).

I vari concorrenti nel nominare Tommaso Eletti hanno fatto intendere il giovane non farebbe un dramma se dovesse essere eliminato e che più volte ha detto di voler abbandonare la Casa del GF Vip. Proprio lui dopo la puntata, che ha visto l’arrivo di nuovi ingressi, ha dichiarato quanto segue. Ecco quanto raccolto da Biccy:

“Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro un posto”, ha spiegato Tommaso parlando con gli altri. E ancora Eletti ha aggiunto: “Qualcuno si sente sicuramente più a suo agio di me, quindi.. Io qua non mi sento a mio agio. Ma non con le persone, eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro”.

Questo il malessere manifestato. Che dunque Tommaso Eletti sia intenzionato ad abbandonare questa avventura? Staremo a vedere. Intanto un giudizio su di lui l’ha espresso l’opinionista Sonia Bruganelli…