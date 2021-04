3 Le parole dei professionisti

L’eliminazione di Tommaso Stanzani da Amici 20 ha fatto storcere il naso a parecchi. Il ballerino è stato il primo dei due eliminati della terza puntata del serale dopo un ultimo scontro con la sua compagna di squadra Enula.

Con molta classe ed educazione, Tommaso ha accettato il verdetto e ha ringraziato tutti per la bella esperienza che ha vissuto nel talent show. Per lui anche una prima proposta lavorativa da parte di Arisa. La cantante ha chiesto al ragazzo di partecipare al suo videoclip.

Attestati di stima anche da parte della sua maestra Alessandra Celentano, che si è detta sicura che in futuro Stanzani diventerà un grande ballerino. Anche i professionisti del programma hanno dedicato tenere parole all’ultimo eliminato. Ecco cosa hanno detto.

Le parole di Giulia Pauselli

Giulia Pauselli ha scritto un lungo messaggio per Tommaso e ha tessuto le sue lodi di ballerino e, soprattutto, di allievo. “In 4 anni da professionista per me sei stato l’ALLIEVO. Educato, onesto, dedito al lavoro, sempre sorridente, estremamente intelligente ed empatico“, ha scritto la ballerina.

“Ti auguro di conservare sempre la tua purezza e nobiltà d’animo. Ti auguro una carriera meravigliosa e tanto studio perché ne sono sicura diventerai un danzatore con la D maiuscola. Averti in sala e lavorare insieme è sempre stato un momento di scambio di energie positive e, anche se non ci siamo toccati per mantenere le distanze di sicurezza, le nostre anime si sono abbracciate più volte con un semplice sguardo“

“I tuoi occhi raccontano chi sei, rimani sempre così. Ti voglio bene dolce Tommi. Sono sicura che un giorno diventeremo buoni amici. Keep dreaming, tua Marlù“, ha concluso la Pauselli. Come molti protagonisti del talent show, anche Giulia è stata una delle vittime delle divertenti imitazioni di Stanzani.