1 Le parole di Tommaso Stanzani

Solo qualche settimana a lasciare Amici 20, tra lo stupore generale del pubblico e del web, è stato Tommaso Stanzani. Il ballerino come sappiamo in breve tempo è entrato nel cuore dei telespettatori, per via dei suoi modi di fare, della sua simpatia e della sua grande umiltà e gentilezza. Col passare delle settimane così l’allievo di Alessandra Celentano ha fatto breccia nei fan del talent show ed ha così ottenuto una maglia per la fase finale della trasmissione di Maria De Filippi. Tuttavia le cose non sono andate come previsto, e nel corso della terza puntata del Serale Tommaso è stato eliminato. A quel punto il pubblico è entrato letteralmente in rivolta, e sono stati in molti a sostenere e a supportare il ballerino, che nel mentre è tornato alla sua vita di sempre.

Nel frattempo in queste ore però inaspettatamente Tommaso Stanzani è finito in tendenza su Twitter, proprio grazie ai suoi fan! Numerosi utenti hanno infatti lanciato l’hashtag #TommiStanzaOurWinner, riempiendo il social di foto e video del ballerino, e di alcuni dei suoi momenti più belli all’interno della scuola di Amici 20. A quel punto, dopo aver notato l’accaduto, lo stesso Tommaso è intervenuto sui social per ringraziare i fan per questo bellissimo gesto. Queste le sue dichiarazioni:

“Io che scopro #TommiStanzaOurWinner e tra video emozionanti e trash sono stra felice di avere fan come voi”.

Nel mentre qualche giorno fa, nel corso di un’intervista, Tommaso Stanzani ha fatto un pronostico, svelando chi secondo lui vincerà Amici 20. Rivediamo le sue dichiarazioni in merito.