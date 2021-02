1 Tommaso Zorzi nella polemica

La serata di ieri al GF Vip, come ogni settimana, è stata dedicata all’aperitivo. E proprio nel corso di questo momento che Tommaso Zorzi è stato protagonista di una battuta (ripetuta più volte), che ha scatenato una polemica non indifferente sul web, tanto che qualcuno chiede provvedimenti disciplinari.

Come dicevamo, l’indiziato in questione è Tommaso Zorzi che si è lasciato scappare, durante una conversazione una frecciatina al veleno nei confronti di Giulia Salemi. A dare il via a tutto è stato Andrea Zelletta, che ha esordito: “Se a Giulia dici che non pio bere succede un pandemonio”.

Tommaso Zorzi a quel punto ha risposto: “Giulia è tipo Amy Winehouse… Non ce la fa… Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano quando esce”. A controbattere ancora ci ha pensato poi Andrea Zenga: “Io l’ho vista… c’era una bottiglia (vuota) con una goccina così, è arrivata lei… solo una goccia è venuta giù. Fino all’ultimo….”

Anche in cucina Tommaso Zorzi ha ripetuto nuovamente qualcosa inerente alla battuta precedente e ai fan del GF Vip non è sfuggito, tanto da iniziare a far circolare numerosi video, come quelli che vedete: “Giulia oggi zompa a piedi pari l’aperitivo, perché altrimenti uscita da qua dobbiamo portarla davvero a disintossicarsi”, ha ripetuto.

Una fetta di utenti delle piattaforme social ha chiesto siano immediatamente presi provvedimenti disciplinari per le parole utilizzate dall’influencer nei confronti di Giulia Salemi. I fan di Tommaso Zorzi, invece, sono intervenuti in difesa di quest’ultimo, cercando di far capire la buona fede del ragazzo nel pronunciare quelle parole. La polemica prosegue a distanza di ore. E voi che ne pensate?

Questa sera intanto ci attende una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Continuate a seguirci quindi per scoprire tutte le news e curiosità intorno al reality e ai suoi protagonisti.