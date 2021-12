Tommaso Zorzi si è fatto sentire sui social commentando il nuovo appuntamento con il GF Vip 6. Siamo finalmente arrivati al confronto decisivo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Nel corso della conversazione la moglie dell’attore ha affermato: “

“Sono arrivata per dirti che nessuno ti aveva abbandonato e non eri da solo. Mentre ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in tre mesi. Ennesima schifezza. Io ho una dignità e per questo ho deciso che la nostra storia è finita. Sei un grande manipolatore. perché devo essere io a portarti via, anziché dirlo tu?

Non mi hai dimostrato che l’amore vince su tutto. Mi spiace sia caduto in questa trappola e sia caduta anche quella str**za, grande manipolatrice. Mi merito un uomo che mi valorizza e porta rispetto. Tu non mi meriti. Ok, vieni via con me. Dimostralo. Quante volte hai provato ad aprire la Porta Rossa e sei rimasto?“

Alex Belli, poi, ha detto di voler uscire con la moglie e ha anche violato le norme di sicurezza anti-Covid avvicinandosi a Delia. A commentare il tutto, come dicevamo, Tommaso Zorzi. L’influencer con la sua spiccata ironia ha giudicato ciò che ha visto in questo modo: “Gli autori delle fiction portoricane in questo momento“, aggiungendo una emoticon con l’espressione perplessa. I suoi fan si sono mostrati d’accordo e hanno riso e commentato con grande entusiasmo.

Vedremo adesso come andranno le cose per Soleil. Continuate a seguirci per molte altre news.

