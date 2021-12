GF Vip: Alex Belli espulso dal reality

Puntata elettrizzante questa sera al Grande Fratello Vip 6. Dopo tanta attesa, il rifiuto di un confronto e videomessaggio, le foto del bacio con un altro uomo e il bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge, c’è il grande ritorno di Delia Duran nella Casa. La modella è tornata per un faccia a faccia con suo marito, certa di voler chiudere per sempre la loro relazione.

Prima di questo, però, abbiamo assistito a un recap di tutto ciò che è accaduto nelle ultime ore. Dai continui cambi decisionali di Alex Belli su restare o andare via dal programma, che hanno provocato la furia di Soleil al ‘bacio artistico’ in giardino. Effusioni con tanto di stoccata finale di Soleil Sorge: “Lo senti questo? Fino come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me!”.

Dopo aver mostrato il tutto (Delia Duran da fuori ha visto la scena per intero), Alfonso Signorini ne ha parlato con i diretti interessati. Alex Belli è convinto che entrambi ci sono caduti dentro le scarpe e per lui quel bacio ha avuto un valore importante, a differenza di come l’ha definito invece Soleil Sorge: “Il punto di non ritorno l’abbiamo superato da un po’”. Lei non si è detta pentita del colpo a effetto, ma ha ammesso in alcune occasioni di aver esagerato. Non sono mancati attimi di tensione anche in questo momento, tanto che proprio Alex Belli ha minacciato ancora di abbandonare il programma.

A seguire Alex Belli ha raggiunto il giardino, dov’è arrivata Delia Duran: “Sono arrivata per dirti che nessuno ti aveva abbandonato e non eri da solo. Mentre ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in tre mesi. Ennesima schifezza. Io ho una dignità e per questo ho deciso che la nostra storia è finita. Sei un grande manipolatore. perché devo essere io a portarti via, anziché dirlo tu?

Non mi hai dimostrato che l’amore vince su tutto. Mi spiace sia caduto in questa trappola e sia caduta anche quella str**za, grande manipolatrice. Mi merito un uomo che mi valorizza e porta rispetto. Tu non mi meriti. Ok, vieni via con me. Dimostralo. Quante volte hai provato ad aprire la Porta Rossa e sei rimasto?”, ha detto la moglie di Alex Belli.

Ho deciso che la nostra storia finisce qui. #GFVIP pic.twitter.com/JdAswtbj8a — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021

Alex Belli ha detto di voler uscire con Delia Duran e, se non l’ha fatto prima, Soleil Sorge che ha addirittura portato fuori in giardino la valigia al coinquilino, invitando entrambi ad andarsene insieme.

Allacciate le cinture, perché il decollo potrebbe essere brusco… ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/bN6nsJiVPD — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021

Alex non ha rispettato il distanziamento e deve abbandonare ufficialmente la Casa di #GFVIP. pic.twitter.com/K5VsUC4tvd — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021

Oltretutto Alex Belli ha anche violato le norme di sicurezza anti-Covid. Per questo è stato espulso definitivamente dal gioco. Lui ha provato a chiarire con Soleil Sorge, ma è stato freddato da Delia.Così Alex è stato costretto ad andare via, provocando grande delusione nella coinquilina.

