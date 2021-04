2 La dedica di Tommaso per Oppini

Tommaso Zorzi e la dedica speciale per il compleanno del suo amico Francesco Oppini. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ed opinionista de L’isola dei famosi ha atteso la mezzanotte per fare in diretta sul suo profilo Instagram gli auguri all’amico. Durante una pausa pubblicitaria del reality infatti, Tommaso ha preso il suo telefono e ha coinvolto il pubblico presente in studio per augurare buon compleanno a Francesco, che oggi compie 39 anni.

Tommaso Zorzi fa gli auguri a Francesco Oppini nello studio de L’isola dei famosi. pic.twitter.com/Z6vkgqX1RB — disagiotv (@disagio_tv) April 6, 2021

Successivamente Zorzi ha postato una foto che lo ritrae insieme ad Oppini all’interno della casa del GF Vip e gli ha scritto una lunga dedica. “Questa è la foto che più ci rappresenta. Io che mi fingo offeso per avere le tue attenzioni e tu che cerchi di comprarmi con l’alcol – ha scritto – non posso esprimere a parole quanto io mi senta fortunato a chiamarti ‘il mio Franci’ e spero di essere sempre all’altezza della tua amicizia. Ti voglio bene Francesco Maria Oppini“.

Non è mancata la risposta di Francesco Oppini, che ha lasciato un commento sotto il post di Tommaso Zorzi. “Tommino bello grazie di tutto quello che mi hai dato e grazie anche per quello che fai quotidianamente – ha scritto – averti come amico nel mio cammino mi fa sentire più forte. Un abbraccio, il tuo fratello maggiore“. Un legame che, tra alti e bassi, è riuscito a resistere all’interno della casa più spiata d’Italia e che perdura anche terminato il reality. Nelle scorse settimane i due sono stati avvistati più volte insieme e a quanto pare hanno alcuni progetti lavorativi in ballo.

Attualmente però non abbiamo ulteriori informazioni o news in merito. Non ci resta che attendere per scoprire cosa hanno in serbo.

Le news non sono finite qui